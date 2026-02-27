Медия без
Национална стачка ще парализира Гърция в събота

Спират жп транспортът и фериботите, в десетки градове ще се провеждат митинги

Днес, 10:03
При ужасяващата катастрофа край Темпи загинаха 57 човека
EODASAAM
Национална стачка, придружена с демонстрации и митинги, практически ще блокират Гърция в събота, когато се очаква десетки хиляди българи да поемат натам заради събирането на няколко почивни дни покрай националния празник 3 март.

Проявите ще са за отбелязване на третата годишнина от една от най-смъртоносните жп катастрофи в Гърция - в Темпи, при която загинаха 57 души. На 28 февруари 2023 г. се сблъскаха пътнически и товарен влак и този инцидент предизвика национално възмущение от стандартите за безопасност на жп транспорта и вече трета година остава отправна точка за протести, изискващи отчетност и реформи от властите.

Митинги са планирани в Атина, Солун и десетки други градове, съобщава в."Катимерини". Синдикати, федерации и професионални групи призоваха за стачки и спиране на работата. В района на Атина местните синдикати свикаха митинг по обяд на площад Синтагма, докато синдикатът ADEDY от публичния сектор заяви, че държавните служители ще са в национална стачка.

Очаква се спиранията да нарушат ключови услуги. Главният синдикат на моряците в страната - Общогръцката федерация на моряците (PNO), се присъедини към стачката и спира фериботните услуги от пристанищата в цялата страна. Железопътните работници също обявиха стачка, което блокира движението и на влаковете. Очаква се също така театрите да останат затворени през целия ден.

В Атина автобусите и трамваите от градския транспорт ще се движат по ограничен график от 9:00 до 21:00 часа, главно за да се помогне на хората да присъстват на демонстрации.

В Солун студентски групи вече организираха големи протести още днес, а в събота по обед ще се проведе огромен митинг до статуята на Венизелос в центъра на града. Шест метростанции ще бъдат затворени от сутринта. Насрочено е също така нощно бдение в памет на жертвите в църквата на студентските общежития на университета „Аристотел“ в Солун.

Освен двата най-големи града, митинги са планирани в Лариса, Патра, в Ираклион и Хания на остров Крит, както и в множество други градове в цялата страна.

