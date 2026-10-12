Командващият на НАТО: При нападение ще унищожим всеки и всичко

Ръководителят на Европейското командване на въоръжените сили на САЩ и върховен главнокомандващ на силите на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич отправи категорично предупреждение към всеки, който дръзне да нападне страна от Алианса, предаде "Ройтерс", цитирана от БТА.

NATO's SACEUR General Alexus Grynkewich:



If someone is foolish enough to attack us, we will fight.



We will stop the attack and deny them the ability to achieve their objectives, whatever those may be. pic.twitter.com/wmQyVBZj2L — Clash Report (@clashreport) 12 октомври 2026 г.

Представяйки своята „теория на победата“ на конференция по въпросите на сигурността във Варшава, Гринкевич заяви, че НАТО е отбранителен съюз, но ще блокира, отблъсне и разгроми всяко нападение срещу свой член, за да гарантира, че то ще се окаже „напълно безсмислено“.

Изявлението му идва на фона на нарастващото напрежение между европейските държави и Русия.

САЩ поискаха пак техен генерал да е главнокомандващ в НАТО Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще спази традицията американски генерал да бъде главнокомандващ в НАТО, поне засега, предаде "Ройтерс," като се позова на трима американски официални представители, западен служител и източник от НАТО.

Европейските правителства обвиняват Москва, че засилва кампанията си от саботажни действия, навлизания на дронове във въздушното им пространство и кибератаки срещу тях.

Миналия месец Русия предупреди, че ще използва ядрени оръжия, ако НАТО се опита да изолира руския ексклав Калининград.

В речта си пред Варшавския форум за сигурност Гринкевич не спомена Русия, но посланието му очевидно беше насочено към Москва, отбелязва "Ройтерс". В Стратегическата концепция на НАТО от 2022 г. Русия е определена като най-значимата заплаха за сигурността на алианса.

„Ако някой е достатъчно безразсъден, за да ни нападне, ще отвърнем на удара. Ще спрем нападението и ще лишим противника от възможността да постигне целите си, каквито и да са те“, каза Гринкевич. Той отправи ясно послание към Москва, че при необходимост ответните действия ще бъдат мащабни и ще обхванат цели далеч отвъд силите, разположени в района на нападението.

„Ако противникът реши да продължи атаката или да включи резервите си, ще разгромим бойната система, която използва срещу нас. Това включва не само самите атакуващи сили, но и всичко, което ги подпомага, осигурява снабдяването им и осъществява командването им", добави той.