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Командващият на НАТО: При нападение ще унищожим всеки и всичко

Предупреждението на генерал Алексъс Гринкевич очевидно е отправено към Русия

Днес, 17:23
Алексъс Гринкевич
ЕПА/БГНЕС
Алексъс Гринкевич

Ръководителят на Европейското командване на въоръжените сили на САЩ и върховен главнокомандващ на силите на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич отправи категорично предупреждение към всеки, който дръзне да нападне страна от Алианса, предаде "Ройтерс", цитирана от БТА.

Представяйки своята „теория на победата“ на конференция по въпросите на сигурността във Варшава, Гринкевич заяви, че НАТО е отбранителен съюз, но ще блокира, отблъсне и разгроми всяко нападение срещу свой член, за да гарантира, че то ще се окаже „напълно безсмислено“.

Изявлението му идва на фона на нарастващото напрежение между европейските държави и Русия.

САЩ поискаха пак техен генерал да е главнокомандващ в НАТО
Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще спази традицията американски генерал да бъде главнокомандващ в НАТО, поне засега, предаде "Ройтерс," като се позова на трима американски официални представители, западен служител и източник от НАТО.
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30 Май 2025

Европейските правителства обвиняват Москва, че засилва кампанията си от саботажни действия, навлизания на дронове във въздушното им пространство и кибератаки срещу тях. 

Миналия месец Русия предупреди, че ще използва ядрени оръжия, ако НАТО се опита да изолира руския ексклав Калининград.

В речта си пред Варшавския форум за сигурност Гринкевич не спомена Русия, но посланието му очевидно беше насочено към Москва, отбелязва "Ройтерс". В Стратегическата концепция на НАТО от 2022 г. Русия е определена като най-значимата заплаха за сигурността на алианса.

„Ако някой е достатъчно безразсъден, за да ни нападне, ще отвърнем на удара. Ще спрем нападението и ще лишим противника от възможността да постигне целите си, каквито и да са те“, каза Гринкевич. Той отправи ясно послание към Москва, че при необходимост ответните действия ще бъдат мащабни и ще обхванат цели далеч отвъд силите, разположени в района на нападението.

„Ако противникът реши да продължи атаката или да включи резервите си, ще разгромим бойната система, която използва срещу нас. Това включва не само самите атакуващи сили, но и всичко, което ги подпомага, осигурява снабдяването им и осъществява командването им", добави той.

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