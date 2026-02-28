Медия без
САЩ и Израел нанасят ракетни удари в Иран

Премиерът Нетаняху нарече операцията "Ревът на лъва"

28 Февр. 2026Обновена
Израел бомбардира превантивно Техеран
Израел бомбардира превантивно Техеран

Израел започна военна операция срещу Иран. Малко след това бе съобщено, че САЩ също са се включили. До момента са поразени около 30 цели на територията на Иран, включително резиденцията на иранския президент и щабът на разузнаването, твърдят израелски източници.

Ирански медии съобщават, че са били атакувани Министерството на разузнаването, Министерството на отбраната, комплексът на върховния лидер Али Хаменей и Организацията за атомна енергия на Иран в Техеран.

Цели на израелско-американските въздушни удари срещу Иран досега са Кум, Хорамабад, Исфахан и Техеран.

Израелски представител заяви, че се подготвят първоначални четири дни на интензивни съвместни удари, като добави, че Техеран „няма да изглежда по същия начин на следващия ден“. The New York Times, позовавайки се на американски представители, съобщава, че атаката срещу Иран се очаква да бъде далеч по-мащабна от ударите през миналия юни.

Министърът на отбраната на Израел заяви в събота сутринта, че Израел е нанесъл превантивен удар срещу Иран с цел да отстрани заплахи за държавата. Очаква се в близко време атака с дронове и ракети в Израел. Американски представител съобщи пред Al Jazeera, че "Съединените щати извършват съвместни удари с Израел. Въздушните удари имат за цел да демонтират системата за сигурност на Иран. Очакваме въздушните удари срещу Иран да бъдат с широк обхват." Бенямин Нетаняху е решил да промени името на израелската атака срещу Иран на „Ревът на лъва“. Досега тя се казваше "Лъв и слънце". 

Министърът на отбраната Израел Кац обяви специално извънредно положение в цялата страна и призова гражданите да следват указанията на Командването на вътрешния фронт и да останат в защитени зони.

Държавната тв и радиокомпания на Иран предаде, че в Техеран са чути три експлозии.

Иранският върховен лидер Али Хаменей не се намира в Техеран и е преместен на сигурно място.

Освен това се появи информация за опит за покушение срещу президента на Иран Масуд Пезешкиан. Иранска информационна агенция отрече покушението. 

Иран затвори въздушното си пространство. Техеран се подготвя за ответен удар и отговорът ще бъде съкрушителен, заяви ирански представител пред Reuters.

Американският президент Доналд Тръмп е недоволен от вчерашните преговори с Иран.

Според него Техеран отказва да даде „правилния“ отговор на ключовото изискване на Вашингтон.

„Ние не сме доволни от преговорите. Те просто не искат да произнесат ключовите думи: ние няма да имаме ядрено оръжие. Те трябва да кажат: ние няма да имаме ядрено оръжие. И просто не могат да стигнат дотам. Искат малко да обогатяват. Не ви е нужно обогатяване, когато имате толкова много петрол. Така че не съм доволен от преговорите“, заяви президентът на САЩ.

Повече от 500 изтребители и до 200 самолета за поддръжка от САЩ и Израел са разположени в Близкия изток в подготовка за евентуален удар срещу Иран: 

