Изборите в Унгария протичат при висока избирателна активност

Унгария провежда днес решаващи парламентарни избори. 199-те депутати в местния парламент се избират в смесена избирателна система с 5-процентов праг - 106 депутати се избират в един тур в мажоритарни райони, 93 се излъчват от пропорционални партийни листи.

Към 15 часа активността на парламентарните избори в Унгария е 66,01%, което значително надвишава показателите от предишните избори, съобщи Index. По същото време на парламентарните избори през 2022 г. са гласували едва 52,75% от избирателите, а през 2018 г. - 53,64%.

Премиерът Виктор Орбан и неговият алианс „FIDESZ“ са изправени пред сериозно предизвикателство от страна на Петер Магяр и партията „TISZA“. Орбан управлява Унгария непрекъснато от 15 години и 10 месеца, а далеч преди това имаше още един 4-годишен премиерски мандат, но никога досега не се е сблъсквал толкова сериозно с реалната опасност да загуби властта.

Всички независими агенция дават предимство на партия “TISZA”. В техните анализи големият въпрос не е дали на “TISZA” ще победи, а дали ще има парламентарно мнозинство за да сформира правителство. Унгарските опозиционни сили могат да спечелят дори конституционно мнозинство в парламента, прогнозира два дни преди изборите агенция Median. Според агенцията, партията TISZA може да получи от 138 до 142 места в 199-местния парламент на Унгария. Партията на Виктор Орбан FIDESZ — от 49 до 55 места. Крайнодясната партия Mi Hazánk (Наша родина) също може да разчита на пет-шест места.

Според прогнозите на всички социологически агенции, в 199 членния унгарски парламент ще влязат със сигурност 3 партии - TISZA, FIDESZ–KDNP и Mi Hazánk. С по-малки шансове да прескочи избирателната бариера е DK (Демократична коалиция). Партии като Momentum, социалистите (MSZP) и сатиричната „Партия на кучето с две опашки“ (MKKP) в момента са под въпрос и рискуват да останат извън парламента.

Mi Hazánk (Наша родина) - третата партия, която има шанс да се намеси в разпределението на мандатите, е описвана от политическите анализатори като „удобна опозиция“ за Орбан. Те често гласуват заедно с FIDESZ по идеологически въпроси (например законите срещу ЛГБТ), но са остри критици на икономическата политика на правителството. Партията поставя унгарските национални интереси над всичко. Тя е силно критична към влиянието на Европейския съюз и често се обявява за суверенитет на Унгария. Ако "TISZA" победи, но няма над 50 на сто от мандатите, то всички очакват, че "FIDESZ" и “Наша родина” ше сформират правителство, отново начело с Орбан.

Гласуването ще продължи до 19:00 часа вечерта (20:00 часа българско време). Първите прогнозни резултати се очаква да бъдат официално оповестени след края на изборния ден.

Лидерът на опозицията Петер Мадяр определи гласуването като решаващо и призова хората да отидат до урните. Според него изходът може да зависи от няколко гласа.

Виктор Орбан заяви, че е „тук, за да победи“. По време на изявлението му се появиха протестиращи с плакати, сред които и с „билет“ Будапеща–Москва.

Партията на Орбан обвини опозицията в подкупване на гласове на роми. „Фидес“ заяви, че разполага с аудиозапис, който уж потвърждава плановете на партията „Тиса“ да купува гласове. От партията заявиха, че ще подадат жалби за подозрение в престъпление срещу избирателната система.

Кмет от партията на Орбан обяви демонстративно, че гласува за опозицията. Шьоке-Тот, кмет на град Боч, заяви, че е направил избор „срещу руското влияние и в подкрепа на европейските ценности“. Преди това той беше избран от „Фидес“ с резултат от над 71%.