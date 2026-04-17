Европейският съюз се готви да тества клаузата си за взаимна помощ под формата на симулация, на фона на несигурността около ангажимента на САЩ в Европа, предадоха Франс прес и БТА.

Европейците, загрижени от заплахите за изтегляне на САЩ от НАТО, отправени наскоро от американския президент Доналд Тръмп, се стремят да укрепят своята колективна сигурност. Те бяха насърчени да го направят и от неотдавнашните ирански атаки с дронове срещу Кипър, който председателства Съвета на ЕС.

Идеята е да се проведе "практическо учение", първо през май на ниво посланици на 27-те държави в Брюксел, а след това друго учение, този път на ниво министри, според същия източник. Един от възможните сценарии е за мащабна хибридна атака срещу ЕС, според дипломатически източник.

Клаузата за взаимопомощ между 27-те държави, предвидена в член 42, параграф 7 от Договора за ЕС, постановява, че в случай че дадена държава от ЕС стане "обект на въоръжена агресия на нейна територия, останалите държави-членки трябва да ѝ окажат помощ и съдействие с всички средства, с които разполагат".

Член 42 параграф 7 е бил задействан само веднъж - от Франция по време на ислямистките атентати през 2015 г. Но задълженията и последствията, произтичащи от него, остават неясни. Целта на ученията ще бъде да се разгледа практическата страна на взаимопомощта.

"Това, което ще направим, е да разгледаме и преценим практическата страна на нещата: как функционира това? Какво можем да направим?", казва източникът.

По време на Мюнхенската конференция по сигурността през февруари председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен призова 27-те държави-членки да приложат на практика собствената си клауза за взаимна отбрана, без да дублират дейността на НАТО, чийто член 5 също предвижда клауза за взаимна отбрана. Двадесет и три от държавите-членки на ЕС са и членове на НАТО и не искат да насърчават администрацията на Доналд Тръмп да се дезангажира към военния алианс.

Член 42, параграф 7 "не е клауза за взаимна отбрана", подчертава източникът на АФП. "Това е клауза за взаимопомощ", добавя той.