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Тийнеджър бе задържан за готвения атентат в Москва

Заподозреният е абониран за неонацистки канал в TikTok, в който пишел за масови убийства, съобщи ФСБ

01 Ноем. 2026Обновена
“Царицино“ бе затворен, а посетителите - евакуирани след сигнала за готвен терористичен акт
“Царицино“ бе затворен, а посетителите - евакуирани след сигнала за готвен терористичен акт

Тийнейджър бе задържан в Москва за онлайн заплахи срещу музея-резерват "Царицино". Сигналът за „достоверна заплаха от събитие, което може да доведе до масови жертви“, дойде вчера от посолството на САЩ. От ФСБ заявиха, че проверяват получените от американската страна данни, а по-късно службата потвърди, че разполага със сведения за подготвяно нападение. Според Рамблер терористичният акт е трябвало да се осъществи в събота и да наподобява атаката в „Крокус Сити Хол“ от 2024 г.

Задържаният е абониран за неонацистки канал в TikTok, в който пишел за масови убийства, съобщи ФСБ. Той публикува в TikTok снимка, на която е облечен в тактическо облекло, с шапка, очила и слушалки и предмет, наподобяващ автоматично оръжие. Имал и снимки, направени в „Царицино“, с надпис: „I found a place“ („Намерих място“).

ФСБ разпространи и видеозапис с лицето, задържано по подозрение в подготовка на терористичен акт в московския район „Царицино“.

От кадрите се вижда, че при обиск са открити чанта с нашивка със скандинавски руни, нож, ръкавици, балаклава с изображение на череп, както и мобилен телефон, в който е намерен видеоклип със забранени символи.

След задържането си непълнолетният заявява пред камерата, че е публикувал в социалните мрежи видеоклипове, „пропагандиращи нацизъм, фашизъм и насилие срещу мигранти и хора от други етноси“.

"Царицино" бе затворен за посетители снощи веднага след американското предупреждение. По това време в Атриума на Хлебния дом е протичал концерт с органна музика, а в Баженовата зала е трябвало да започне друг концерт. Органистката Лилия Печенкина разказа, че пристигнали полицаи и последвала евакуация - тя била обявена 10 минути преди края на програмата, като част от публиката не чула съобщението по високоговорителя, затова служители на музея влезли в залата и извели посетителите.

Охраната на музея засякла двама подозрителни мъже, които през последните дни многократно се появявали в района на контролно-пропускателния пункт. Единият бил с електрически скутер, а другият с питбайк. Полицията започнала да ги преследва из резервата и успяла да ги залови. Не е ясно дали заподозряният е бил между тях.

Днес “Царицино” пак отвори врати.

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