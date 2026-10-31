Посолството на САЩ предупреди за заплаха от тероризъм днес в Москва

„Царицино“ е голям исторически, архитектурен и природен музей-резерват в южната част на Москва.

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Посолството на САЩ в Москва предупреди за заплаха от терористичен акт днес на територията на музея-резерват „Царицино“. Това се посочва в съобщение, публикувано в официалния профил на посолството в Instagram.

„Посолството на САЩ в Москва е получило информация за достоверна заплаха от извършване на нападение, което може да доведе до множество жертви днес, 31 октомври, на територията на музея-резерват „Царицино“, се казва в съобщението.

Посолството също така заяви, че правителството на САЩ координира мерките за реагиране с руските власти.

На американските граждани се препоръчва днес да не посещават музея-резерват, да избягват района около него и местата с голямо струпване на хора, както и да следят съобщенията на местните медии.

В предупреждението не се уточнява характерът на заплахата.

„Царицино“ е голям исторически, архитектурен и природен музей-резерват в южната част на Москва.

Той е една от най-известните дворцово-паркови забележителности на руската столица.

Малко по-късно след съобщението на посолството, и ФСБ потвърди, че е получила информация от американски партньорски канали за опасността. Федералната служба за безопасност добави, че се извършват нужните действия.

ПРЕДИ 2 ГОДИНИ

Подобно съобщение посолството разпространи през март 2024 г. Две седмици по-късно стана атентатът в търговския център "Крокус сити хол" в Москва. За него бяха арестувани бойци от ИДИЛ и получиха доживотен затвор. Загинаха 150 души, включително шест деца. Над 600 бяха ранени.