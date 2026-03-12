Руски съд даде доживотни присъди за терористичната атака на Crocus

Втори западен окръжен военен съд обяви присъдата по делото за терористичната атака в концертната зала Crocus City Hall. Петнадесет обвиняеми, включително извършителите, бяха осъдени на доживотен затвор, а четирима други получиха присъди до 22 години и 10 месеца затвор. Някои от обвиняемите бяха случайни участници, които не знаеха нищо за планираната атака, съобщиха руските медии.

Преките извършители на терористичната атака - Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Махамадсобир Файзов и Саидакрам Рачаболизода, получиха доживотни присъди. Такива присъди бяха произнесени и за 11 обвиняеми по делото, които следователите смятат за съучастници на терористите. Сред тях са Хусен Медов и Джабраил Аушев, които според разследващите са преработили оръжие за стрелба с халосни патрони в такова с бойни патрони; Шахромджон Гадоев, Зубайдуло Исмоилов, Хусеин Хамидов, Умеджон и Мустаким Солиев, които са доставили оръжията и боеприпасите; Якубджони Давлатхон Юсуфзода, Назримад Лутфулой, Джумахон Курбонов и Мохамед Зоир Шарипзоде, които са превели пари за подготовка на терористичната атака.

Алишер Касимов, обвинен в отдаване под наем на апартамент на преките извършители на терористичната атака, е осъден на 22 години и 10 месеца затвор. Той обясни, че просто е пуснал обява в руски сайт и не е подозирал кои са наемателите му.

Исроил Исломин и синовете му, Диловар и Аминчон, са осъдени на 19 години и 11 месеца затвор. Разследващите обвиняват семейство Исломинови, че са продали колата, използвана за бягството от театър Crocus, на извършителите на терористичната атака. Бащата и братята сами се обърнаха към органите на реда, след като са видели продадената си кола по новините.

Терористичният акт в Crocus City Hall стана на 22 март 2024 г. Група въоръжени мъже нахлу в сградата, откри огън по посетителите, след което подпали концертната зала. Загинаха 150 души, включително шест деца. Над 600 бяха ранени.

Нападателите успяха да избягат и бяха задържани едва на следващия ден в Брянска област. Всички те се оказаха граждани на Таджикистан. Това не попречи на следствието да намери "украинска следа" в атаката. Малко преди това западните посолства предупредиха Москва, че се готви терористична атака, но руските власти пренебрегнаха това.