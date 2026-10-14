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Два кораба са ударени в румънски води

Първият е на румънска територия, вторият в същия район и е изгубил 8 моряци

15 Окт. 2026Обновена
Танкерът YARA J
Танкерът YARA J

В рамките на 12 часа два кораба се подпалиха край пристанище Сулина в Румъния. Танкер YARA J (IMO: 9221803), плаващ под флага на Коморските острови, е бил поразен от дронове край Сулина, в румънските териториални води в сряда вечерта, съобщи Maritime.bg. Корабът е бил натоварен с въглища за Украйна, съобщи румънската Antena 3 CNN.

По предварителна информация плавателният съд се е намирал на около 8–10 морски мили югоизточно от вълнолома на Сулина близо до Дунавската делта.

Тази сутрин румънският министър на отбраната Раду Мируша потвърди пред Digi24, че властите разследват възможен удар с дрон срещу танкера YARA J (IMO 9221803). Според министъра нито военните радари, нито радарите на бреговата охрана са засекли дрон, насочващ се към кораба. Мируша потвърди още, че инцидентът е станал в румънски териториални води. Корабът се насочва към Констанца, където ще бъде извършена техническа експертиза за установяване на причината за пожара. На борда има 17 моряци от Сирия.

 

Тази сутрин след пожар на борда на търговски кораб в Черно море край румънското крайбрежие осем моряци са в неизвестност, а други четирима са спасени. Инцидентът е станал сутринта на 15 октомври, на около 13 морски мили югоизточно от пристанището Сулина.

Според румънската морска администрация корабът Wide Trader, плаващ под флага на Сан Марино, е подал сигнал за тревога около 7:00 ч. местно време заради пожар в надстройката на плавателния съд.

На борда са се намирали 12 души. Четирима от тях са в безопасност, а останалите осем се издирват, съобщават румънските власти.

 

Румънското Министерство на националната отбрана съобщи снощи, че на 14 октомври е имало активност на дронове в района на Сулина.

Информацията идва на фона на поредно предупреждение, изпратено в сряда вечерта чрез системата RO-ALERT до населението в северната част на окръг Тулча.

Предупреждението е било за възможно навлизане на дронове във въздушното пространство на Румъния във връзка с войната, започната от Русия срещу Украйна.

Това е четвъртото подобно предупреждение за 14 октомври.

По-рано следобед румънското Министерство на националната отбрана съобщи, че са били вдигнати два изтребителя F-16 за наблюдение на ситуацията.

Впоследствие още две въздушни цели са навлезли във въздушното пространство, което е наложило излитането на още два испански изтребителя F-18 от авиобазата „Михаил Когълничану“.

Русия атакува дунавското пристанище на Украйна в Измаил и удари два товарни кораба, пътуващи към Одеса, съобщи тази сутрин в приложението Телеграм Министерството на отбраната на Русия, цитирано от Ройтерс. Корабите са били атакувани с дронове, а в резултат на ударите е разрушена пристанищна инфраструктура. Руското военно министерство твърди, че корабите са превозвали товари с военна и двойна употреба. 
 

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