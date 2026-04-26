Доналд Тръмп беше евакуиран след стрелба във Вашингтон

Днес, 07:26

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп бяха евакуирани от агенти на Сикрет Сървис от вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом в събота вечерта, след като в залата се чуха 4 силни изстрела, предаде Ройтерс. Има ранен служител на службите за сигурност.

31-годишният учител от Калифорния Коул Томас Алън беше идентифициран като нападателя, който е започнал да стреля по време на вечерята на кореспондентите на Белия дом във Вашингтон, която се състоя в балната зала на хотел „Хилтън“ във Вашингтон. Той е бил въоръжен с пушка, пистолет и няколко ножа. Стрелбата е станала във фоайето на хотела, в който преди 45 г. Джон Хинкли-младши се опита да убие президента Роналд Рейгън. 

Коул Томас Алън преминал на бегом край охраната на залата и веднага започнала престрелка. Тръмп нарече Алън „психопат единак“, който „изглеждаше доста зловещо“.

Около час след като Тръмп беше изведен по спешност от събитието, държавният глава потвърди в социалната мрежа „Трут соушъл“ (Truth Social), че „стрелецът е бил задържан“ и даде пресконференция.

„Доста интересна вечер във Вашингтон. Сикрет Сървис и правоохранителните органи се справиха фантастично“, добави той. По думите му първата дама Мелания Тръмп и всички други членове на кабинета, които са присъствали на събитието, „са в отлично състояние“.

Тръмп, който по-рано заяви, че е настоял събитието да продължи, посочи: „Правоохранителните органи поискаха да напуснем сградата в съответствие с протокола, което ще направим незабавно.“

По време на пресконференцията, която Тръмп даде след стрелбата, държавният глава показа кадри от инцидента. 

2600 души са присъствали на вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом. Веднага след като се чули изстрели участниците във вечерята започнали да крещят „Легнете, легнете!“, отбелязва Ройтерс. Стотици гости се скрили под масите, докато агенти на Сикрет Сървис нахлули в залата. Кадри показват, че Тръмп и първата дама, бързо са обградени от служители по сигурността и изведени от залата, докато  гостите по масите все още се чудят какво се случва.

На събитието присъстваха също държавният секретар Марко Рубио, министърът на здравеопазването Робърт Ф. Кенеди-младши, и.д. шеф на Министерството на правосъдието Тод Бланш, директорът на ФБР Каш Пател и министърът на финансите на САЩ Скот Бесент. След инцидента членовете на кабинета и висшите фигури от Конгреса бяха бързо изведени през главния вход.

НАПАДАТЕЛЯТ:
31-годишният Коул Алън преди това е работил като учител и е завършил Caltech (Калифорнийския технологичен институт). В профила му в LinkedIn е посочено, че е преподавал в C2 Education (подготовката на ученици за стандартизираните тестове); през декември 2024 г. е получил званието „учител на месеца“. При него са били намерени пушка, пистолет и ножове. Той е преминал през зоната за проверка на входа на хотела и е открил стрелба.Мотивите все още не са установени, по предварителна информация е действал сам. След задържането си той заяви, че целта му са били служители от администрацията на Тръмп.

 

АТЕНТАТИТЕ:
От 2024 г. насам бяха регистрирани други два инцидента, при които е имало стрелба по посока на Доналд Тръмп или е бил задържан въоръжен нападател, целящ да застраши сигурността му:

  • 13 юли 2024 г., Бътлър, Пенсилвания: По време на предизборен митинг нападател открива огън по сцената. Доналд Тръмп бе ранен в дясното ухо. Нападателят е Матю Крукс, на 20 г. от Пенсилвания.

  • 15 септември 2024 г., Уест Палм Бийч, Флорида: Втори опит за покушение, докато Тръмп играе голф в голф клуба си. Агенти на „Сикрет Сървис“ забелязват нападател с пушка в храстите около игрището и откриват огън по него, след което той е задържан. Нападателят е 58-годишният Райън Уесли Рут от Северна Каролина.

 

