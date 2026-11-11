Армения одобри "Маршрута на Тръмп"

Президентът на Армения Вахагн Хачатурян подписа закона за ратифициране на рамковото споразумение със САЩ за проекта „Маршрут на Тръмп за международен мир и просперитет“ (TRIPP), като с това довърши ратификацията, която мина през Конституционния съд и парламента.

Споразумението беше парафирано на 26 май в Ереван от външния министър Арарат Мирзоян и държавния секретар Марко Рубио. На 28 октомври парламентът на Армения ратифицира споразумението с 63 гласа „за“ от управляващата фракция „Граждански договор“ и 32 „против“ от опозицията.

Идеята за TRIPP бе официализирана на 8 август във Вашингтон от премиера Никол Пашинян и азербайджанския президент Илхам Алиев в присъствието на Доналд Тръмп. Проектът предвижда да се създаде транспортна връзка /43 км/ между основната част на Азербайджан и азерския автономен ексклав Нахичеван през арменска територия - т.нар. Зангезурски коридор. Маршрутът ще минава покрай границата с Иран.

Коридорът ще е 74% собственост на САЩ, 26% - на Армения и няма да е просто път - той включва магистрален автомобилен път, нова и модернизирана железопътна линия, електропреносна мрежа, петроло- и газопроводи, както и оптични интернет кабели за телекомуникационна свързаност.

Според споразумението Армения запазва пълния си суверенитет и юрисдикция над границите и митническите операции, но частни оператори ще предоставят услугите към клиентите по граничните пунктове.

След подписа на президента законът е в сила и остава да започне реалното изпълнение на проекта. Баку очаква то да започне през 2027 година.