Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Армения одобри "Маршрута на Тръмп"

САЩ получават контролен дял върху важен транспортен възел в региона

Днес, 08:05

Президентът на Армения Вахагн Хачатурян подписа закона за ратифициране на рамковото споразумение със САЩ за проекта „Маршрут на Тръмп за международен мир и просперитет“ (TRIPP), като с това довърши ратификацията, която мина през Конституционния съд и парламента.

Споразумението беше парафирано на 26 май в Ереван от външния министър Арарат Мирзоян и държавния секретар Марко Рубио. На 28 октомври парламентът на Армения ратифицира споразумението с 63 гласа „за“ от управляващата фракция „Граждански договор“ и 32 „против“ от опозицията.

Идеята за TRIPP бе официализирана на 8 август във Вашингтон от премиера Никол Пашинян и азербайджанския президент Илхам Алиев в присъствието на Доналд Тръмп. Проектът предвижда да се създаде транспортна връзка /43 км/ между основната част на Азербайджан и азерския автономен ексклав Нахичеван през арменска територия - т.нар. Зангезурски коридор. Маршрутът ще минава покрай границата с Иран. 

Коридорът ще е 74% собственост на САЩ, 26% - на Армения и няма да е просто път - той включва магистрален автомобилен път, нова и модернизирана железопътна линия, електропреносна мрежа, петроло- и газопроводи, както и оптични интернет кабели за телекомуникационна свързаност.

Според споразумението Армения запазва пълния си суверенитет и юрисдикция над границите и митническите операции, но частни оператори ще предоставят услугите към клиентите по граничните пунктове.   

След подписа на президента законът е в сила и остава да започне реалното изпълнение на проекта. Баку очаква то да започне през 2027 година. 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

,

Още новини по темата

Азербайджан и газопроводът ТАП стават ключови за ЕС
26 Септ. 2026
САЩ ще контролират 64% от "Пътя на Тръмп"
29 Авг. 2026
В Ереван арестуваха експрезидент на Армения
25 Авг. 2026
Армения плаши руските железници със съд и арбитраж
30 Юли 2026
Армения избра Европа
08 Юни 2026
В Армения според екзитпол води проевропейската партия на Пашинян
07 Юни 2026
Днес Армения решава с Русия или със Запада
07 Юни 2026
Путин заплаши Армения
29 Май 2026
Калната предизборна кампания в Армения не минава без Кремъл
29 Май 2026
Русия започна енергиен шантаж срещу Армения
27 Май 2026
Азербайджан може да се включи във войната срещу Иран
07 Март 2026
Путин най-после призна, че самолетът на AZAL е свален от руската ПВО
09 Окт. 2025
Румъния заподозря Русия в замърсяване на азерски петрол
12 Авг. 2025
САЩ получават Зангезурския коридор за 99 години
08 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

Доротея Дачкова: Новият ВСС - подмяна или промяна
Диян Божидаров: Вечната българска дилема "С Русия ли сме или със Запада" ескалира
Людмил Илиев: Андрей Гюров можеше сега да е президент
Светослав Терзиев: България сама си избра вредител
Петьо Цеков: Избирателите на Радев изчезнаха като електората на Слави