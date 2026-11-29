Избирателната активност на предсрочните парламентарни избори в Испания достигна исторически рекорд от 68,15% към 18:00 часа местно време в неделя, съобщи испанското Министерство на вътрешните работи. Към този час са гласували над 24,2 милиона души и това е с около 15 процента повече в сравнение с изборите през юли 2023 г., когато в същия час активността беше 53,13%.

На практика, активността днес е най-високата от възстановяването на демокрацията в Испания в края на 70-те години на миналия век, след смъртта на диктатора Франсиско Франко - предишният рекорд беше от изборите през 1996 г., когато в същия час бяха гласували 63,45% от избирателите, а Народната партия на Хосе Мария Аснар победи социалистите на Фелипе Гонсалес.

Към 18:00 часа най-висока беше активността в Мадрид (72,69%), а над 70% достигна още в Кантабрия, Кастилия-Ла Манча и Ла Риоха. Най-голям ръст спрямо 2023 г. отчитат автономните градове Мелиля и Сеута, Каталуния и Мадрид. Избирателните секции затварят в 20:00 часа местно време (21:00 българско време).

Право на глас имат над 38,7 милиона испанци, от които около 2,8 милиона живеят в чужбина. Изборите са предсрочни, след като на 2 октомври Народната партия, крайнодесните от „Вокс“ и каталунските сепаратисти от „Жунтс“ отхвърлиха в парламента плана на правителството на премиера Педро Санчес за мерки в жилищния сектор, на фона на масови протести заради жилищната криза в страната. Санчес разпусна парламента на 6 октомври. Испанците избират всичките 350 депутати в Конгреса и 208 от сенаторите, като за мнозинство в долната камара са необходими 176 места. Основните претенденти са управляващата Испанска социалистическа работническа партия на Санчес и опозиционната Народна партия, водена от Алберто Нуниес Фейхоо. Последните социологически проучвания отреждат първото място на Народната партия с около 31%, следвана от социалистите с около 27% и от „Вокс“ на Сантяго Абаскал с около 19%.