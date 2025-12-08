Тол камерите с нова мисия - ще ловят измами с дизел и бензин

БГНЕС От потребени общо 5.285 млрд. литра горива, от които 4.661 млрд. литра са използвани от регистрираните 3.83 млн. български автомобили, за 624 млн. литра ДДС и акциз не са внесени, сочат данните за 2024 г.

Хазната е загубила близо 580 милиона лева от недекларирани горива - само през 2024 г. Това означава, че 12% от продажбите на бензиностанциите са в сивия сектор - вместо в бюджета ДДС и акцизите за тях пълнят частни джобове. Констатациите са от анализ на Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД), изготвен по поръчка на Българската петролна и газова асоциация. С други думи, криенето на данъци в петролния бизнес остава в големи размери - въпреки заканите на серия правителства срещу сенчестата икономика и въпреки въвеждането на всякакви технологични новости за контрол на потоците.

"Необявените горива минават през големи бензиностанции със съществен оборот, за да бъдат прикрити, през малките селски няма как да стане. Имаме основание да смятаме, че големият източник е една малка рафинерия, чието име няма да споменавам", каза Тихомир Безлов от ЦИД. Според него има и манипулиране на касови апарати, за да не отчитат продажбите директно в приходната агенция. "Това че основната причина е малката рафинерия означава, че тя се ползва с протекции. Преди време имахме банка с протекции, после застрахователни компании с протекции", коментира икономистът Красен Станчев при представянето на анализа.

Сред заподозрените точки на сенчеста търговия са и ведомствените бензиностанции, а също и безмитните бензиностанции в съседна Турция.

"За да се случва това, ви трябват бензиностанции, които правят големи обороти и успяват да избягват електронните системи с фискална памет, които предават данни в реално време към НАП", заяви Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация.

Какво да се прави

Темата с неплатените налози в петролния сектор е особено актуална - на фона на дебатите как да бъдат смален огромният дефицит в бюджета.

В проектозакона за държавния бюджет за 2026 г. в преходните разпоредби правителството е предложило нови разпоредби в ДОПК за проследяване на движението в реално време на превозните средства, натоварени със стоки с висок фискален риск, каквито са горивата. Предвижда се това да стане чрез GPS устройства или устройства със специално мобилно приложение на НАП. В коригирания вариант на бюджета е разписано мярката да влезе в сила от средата на 2026 г. По време на дебатите около бюджета в тристранката, работодателските организации призоваха да се ползват възможностите на тол-системата, вместо фирмите да правят нови разходи за монтиране на устройства за проследяване от НАП.

Тихомир Безлов също смята, че трябва да се използват възможностите на тол мрежата. Камерите на тол системата може да се впрегнат за следене на движението на цистерните с горива Камионите с дървесина с далеч по-малки обороти имат GPS тракери, а цистерните – не, отбеляза експертът. Възможна мярка е също влагането на наномаркери в горивата с платени данъци. Безлов поясни, че това е свалило сивия сектор в Сърбия до 5%, но е скъпо.

"Фактът, че има толкова голямо количество недекларирани горива, показва, че проблемът е съществен", призна зам.-министърът на финансите Галя Димитрова. Но не каза нищо за посочените "звена" във веригата на нарушенията и измамите и за политическите протекции. Шефът на Агенция "Митници" Георги Димов внесе нотка на оптимизъм - обясни, че от 1 април има поставени устройства за видеонаблюдение и контрол на всички данъчни складове и очаква по-добри приходи в бюджета. И потвърди, че в битката със сивата петролна търговия ще бъдат впрегнати "очите" на тол мрежата.

"Не можем да обикаляме всички обекти, но решаваме проблемите чрез система за технологично проследяване. Планираме да затворим веригата за проследяване на доставките - не на всяка колонка, но чрез колите, които пристигат и напускат обектите за зареждане. През тол системата има възможност това да се случи", поясни Димов.

Числата

Тихомир Безлов обясни как е направена оценката за сенчестия дял в търговията с автогорива. Ползвани са официални данни - за броя моторни превозни средства (МПС), които се движат в страната и са платили „Гражданска отговорност“, и за потреблението на българите, пътували и заредили в чужбина, както и на чужденци, заредили в България

Методологията включва и данни за средния пробег, за вида на МПС-тата и начина им на ползване - за лични и за служебни цели. Най-голям потребител на горива са камионите над 12 тона и влекачите, а близо 40 % зареждат горива в страната.

Най-съществен ръст на сивия сектор е бил регистриран през 2020 г., когато финансовата щета е била за 787 млн. лв. , а най-нисък през 2019 г. – 366 млн. лв. Най-голям е делът на "шашмите" при дизела - 16,31 %, при бензина 8,23% от количествата са "сиви".