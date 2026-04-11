При провалена почивка ще се дават ваучери, вместо да се връщат пари

България е сезирала Европейската комисия за допускане на възможност сумите за провалени почивки да се покриват с ваучери, вместо да се връщат като пари в стандартния 14-дневен срок. Това съобщи днес служебният министър на туризма Ирена Георгиева в предаването на БНТ „Денят започва с Георги Любенов“. Това ще е полезно за туристическия бизнес, но едва ли ще се хареса от туристите, включително и българските, които иначе са във фокуса на рекламата това лято.

Искането е направено, преди механизмът да бъде официално заложен в националния Закон за туризма с цел бърза реакция при кризисни ситуации, обясни Георгиева. Съгласно Директивата за пакетните пътувания, туроператорите са длъжни да възстановят сумите на туристите в рамките на 14 дни след заявено желание за отказ. Министър Георгиева уточни, че актуализираната Директива на ЕС вече дава възможност за подобни компенсации през ваучери, но България търси потвърждение за прилагането им в кратки срокове.

Георгиева посочи, че ранните записвания показват нива, близки до миналогодишните, с лек ръст на определени пазари. Поради несигурността в Азия и Африка, европейските туристи се ориентират към дестинации в Европа, отбеляза министърът и посочи това като възможност за страната ни, предава БТА. България засилва рекламата си в Централна Европа (Полша, Чехия, Унгария, Словакия), грижи се и за основните си пазари - Великобритания и Германия.

По отношение на цените това лято министърът посочи, че поскъпването на туристическите пакети се дължи основно на по-високите цени на консумативите и инфлацията, а не на приемането на еврото. По думите й туроператорите се стремят да задържат повишението на цените до 8 на сто, за да избегнат масови откази от страна на клиентите.

И тази година сезонът ще бъде спасен до голяма степен с внос на работна ръка. Миналата година са били издадени 24 000 разрешителни за работници в туризма, а само за първото тримесечие на тази година разрешителните от Агенцията по заетостта вече са 12 000. Кадри се осигуряват основно от азиатски дестинации чрез посреднически фирми, като сред основните държави, от които идват кандидати, са Индия и Узбекистан, където са предприети мерки за по-бързо издаване на визи, а тази година има кандидати от Индонезия, Филипините и Киргизстан.