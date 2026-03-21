Испания и Италия намаляват ДДС и акцизите на горивата

Испания ще намали данъка върху добавената стойност на горивата и на електроенергията заради рязкото повишение на цените им вследствие на войната в Близкия изток.

Премиерът Педро Санчес обяви, че правителството е подготвило пакет от мерки на стойност 5 милиарда евро, които трябва да смекчат ценовия натиск върху домакинствата и бизнеса. Антикризисните мерки бяха одобрени в петък на извънредно заседание на испанското правителство и предстои да бъдат одобрени и от парламента.

Намаляването на ДДС върху бензина и дизела от 21% на 10% се очаква да понижи цената им с около 30 евроцента на литър.

Освен това правителството ще премахне и специфичния 5% данък върху потреблението на електроенергия.

Антикризисният пакет на испанското правителство включва и допълнителна подкрепа за най-уязвимите домакинства като например "социален бонус" за потреблението на ток до края на 2026 г., както и по-висок бонус за топлоенергия.

За индустрията също са предвидени помощи - 80% отстъпка от пътните такси за най-засегнатите индустрии и директна помощ от 20 цента на литър гориво за селскостопанския сектор.

Допълнително правителството на Санчес планира да въведе контрол върху свръхпечалбите на компаниите.

Италия също предприе тези дни временно намаление на данъци в опит да помогне на гражданите си да се справят с по-високите разходи. Правителството на Джорджа Мелони намали акцизите на бензина и дизела с 0,25 евро на литър. Мярката влезе в сила в четвъртък и ще действа 20 дни. За същия период се намалява и акцизът на пропан-бутана - с 0,19 евро на килограм.

Паралелно с намаляването на акциза италианското правителство също така реши да въведе таван от 1.90 евро на литър дизел на бензиностанциите.

Италианското правителство обмисля и облагането с данъци на допълнителните печалби, реализирани от производителите и търговците на горива. „Надявам се, че няма да се наложи да стигнем до този момент“, каза вицепремиерът Матео Салвини, като уточни, че разговорите с ръководители на енергийните компании ще продължат през следващата седмица.

Шефовете на петролните компании Eni и Tamoil Italia, както и дистрибутори на горива вече бяха на среща, която Салвини проведе. Правителството засилва наблюдението по цялата верига за доставки на енергоносители заради опасения от възможна спекула.

Италия има едни от най-високите акцизи на горивата в Европа, което прави цените на бензиностанциите особено чувствителни към геополитически сътресения.

У нас също се чуха призиви в Народното събрание за намаляване на ДДС и акциза на горивата. Двата налога формират над половината от общата цена на дизела и бензина на бензиностанциите. България обаче не може да предприеме като антикризисна мярка понижение на акцизната ставка, защото за горивата ние прилагаме минималните нива за Евросъюза, предупреди наскоро финансовият министър Георги Клисурски.

Намаление на ДДС може да се приложи единствено след промяна в данъчния закон, което остава като опция за новия парламент, който ще бъде сформиран след изборите на 19 април.

Засега служебното правителство е взело решение за въвеждане на компенсация от 20 евро на месец при зареждане на автомобил за граждани с доходи до два пъти над линията на бедност. Тази мярка все още не е влязла в сила, защото условието е цените на бензина и дизела в три последователни дни да достигнат 1.60 евро на литър. По данни на платформата Фуело към момента средната цена на А95 е 1.43 евро за литър, а на дизела - 1.58 евро за литър.