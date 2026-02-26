Фирмите трябва да подадат справките за заплати и хонорари до 2 март

За последен път в тези справки изплатените суми трябва да се посочват в левове. Следващата кампания ще е само в евро.

До 2 март предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили през 2025 г. доходи на физически лица, включително и от трудови правоотношения, са длъжни да представят справки за изплатените суми, напомня НАП.

Законовият срок по принцип е до 28 февруари, но тъй като тази дата сега се пада в събота, срокът се удължава до първия работен ден – 2 март.

Приходната агенция обръща внимание, че данните в справките за 2025 г. трябва да са в лева, защото това беше официалната валута до 31 декември.

В справката, която е задължение по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ (Закона за облагане на доходите на физическите лица) се посочват изплатените през изминалата година заплати, удържаните социални и здравни осигуровки, подоходният данък. Освен това трябва да се попълват и данни за необлагаеми доходи, ако има такива - като ваучерите за храна, изплатените обезщетения за първите два дни от болничния (които са за сметка на работодателя), еднократните помощи за раждане или осиновяване на дете (в размер до 2400 лв.), дневни командировъчни пари, ако на командирования са дадени над 1000 лв., и др.

В справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ пък се обявяват изплатените през годината доходи, удържаните данък и задължителни осигурителни вноски на физически лица от извънтрудови правоотношения, от упражняване на свободна професия, авторски и лицензионни възнаграждения, наеми, ренти, дивиденти, ликвидационни дялове, облагаеми парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител и др., доходи от прехвърляне на права и имущество, както и необлагаеми доходи (изброени в чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ и в Част ІV от номенклатурата към утвърдения образец).

НАП ще въведе цялата тази информация, предоставена от предприятията, в предварително попълнените данъчни декларации. Данъкоплатците - физически лица, ще имат достъп до тези декларации през март (чрез Портала за електронни услуги).

Гражданите, които ползват тази услуга, само проверяват дали данните, въведени от НАП са точни и пълни, и подават готовата декларация. Разбира се, ако има нещо невярно или пропуснато, то трябва да бъде отразено в декларацията преди подаването й.

Полезно

НАП предоставя на сайта си клиентско приложение, чрез което работодателите могат да видят декларираните от тях данни, като използват две услуги - справки за:

актуално състояние на данните, декларирани със Справката за изплатени през годината доходи по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски

и

актуално състояние на данните, декларирани със Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи по трудови правоотношения“ .

Тези справки са достъпни с персонален идентификационен код /ПИК/ и квалифициран електронен подпис (КЕП)Получените в НАП данни от предприятията ще могат да бъдат въведени в предварително попълнените данъчни декларации, които ще са достъпни в Портала за електронни услуги през март.

Повече информация за попълването на данните и подаването на справките може да бъде получена на телефоните на Информационния център на НАП: 0700 18 700 или 02/9859 6801, съобразно тарифата на съответния оператор.