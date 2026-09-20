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Държавата тегли заем от 150 млн.евро през БНБ

Централната банка обяви аукцион за продажба на ДЦК

Днес, 16:00
БНБ обяви аукцион за продажба на ДЦК
БНБ обяви аукцион за продажба на ДЦК

България ще изтегли нов вътрешен заем от 150 млн. евро, става ясно от публикувано съобщение на сайта на Българска народна банка (БНБ). В него се посочва, че на 28 септември предстои да се проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност пет години.

На практика аукционът на Българската народна банка (БНБ) за продажба на държавни ценни книжа (ДЦК) от името на държавата представлява теглене (емитиране) на вътрешен дълг.

Датата на падеж е 28 януари 2031 г., а годишният лихвен процент - 2.75%. Традиционно, 150 млн. евро продължава да е предпочитана сума за теглене, като това е 10-ят заем в такъв размер. През годината има само два „анормални“ - един от 210 млн. евро и друг от 100 млн. евро.

Справка на Economic.bg в базата данни на БНБ показа, че от началото на годината различните управляващи са разчитали на вътрешния пазар вече 11 пъти, т.е. това ще е 12-ти пореден вътрешен заем. Натрупаните задължения от януари досега са в размер на над 1.6 млрд. евро. Ако се добави аукционът, предвиден за края на септември, вътрешният дълг ще набъбне до 1.8 млрд. евро.

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Ключови думи:

ДЦК, БНБ, заем

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