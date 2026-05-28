Продажбата на ДЦК на граждани ще е само пожелателна

Костадин Проданов от "Прогресивна България" увери, че държавата ще предприеме рекламна кампания на новата възможност граждани да инвестират в ДЦК, когато бъде приета.

Министърът на финансите може да емитира държавни ценни книжа (ДЦК), предназначени за физически лица, но може и да не емитира. Той може да внедри специална електронна платформа за директна продажба на ДЦК на граждани, но може и да не го направи.

На практика това предвиждат промени в Закона за държавния дълг, внесени от "Прогресивна България", които в сряда, уж спешно, бяха гласувани на първо четене от временната бюджетна комисия в парламента. Депутатите обсъждаха два законопроекта, в които се урежда възможността гражданите да имат пряк, лесен и евтин достъп до емисиите на ДЦК, където да инвестират свободните си пари като алтернатива на банковите депозити.

Единият законопроект е на ГЕРБ, които, докато бяха в предишното правителство, приеха стратегия за продажба на ДЦК за граждани с амбицията такива специални емисии да има още тази година. Този законопроект обаче не получи подкрепа в комисията.

С 19 гласа "за" и един "въздържал се" депутатите приеха законопроекта на "Прогресивна България", който е подкрепен и от МФ и БНБ. От опозицията обаче обявиха, че ще направят редица предложения за второто четене, тъй като в сегашния вариант повечето текстове са само пожелателни, а също така липсват срокове за изпълнение на част от законовите ангажименти на държавата.

Предвижда се министърът на финансите да "може" да емитира държавни ценни книжа, предназначени за инвеститори - физически лица. Аукционите ще се извършват отново от БНБ. Участието на граждани в тях няма да се товари с такси и комисионни, като това ще бъде за сметка на държавния бюджет.

Предвиждат се три начина за достъп на гражданите до емисиите - чрез първични дилъри (банки), чрез лицензирани инвестиционни посредници или чрез електронна платформа за директна покупка на книжата.

Министърът на финансите ще сключва договори с дистрибуторите на ДЦК за граждани (първичните дилъри и инвестиционните посредници), като ще публикува списък на подбраните дистрибутори на сайта на МФ, както и на сайта на БНБ, която също ще участва в подбора.

Новите законови разпоредби ще станат работещи едва след приемането на няколко наредби, които трябва да се появят в шест-месечен срок от обнародването. Което означава, че възможност граждани да инвестират в ДЦК ще се отвори едва догодина.

От "Демократична България" поискаха информация от МФ в какъв срок може да се появи електронната платформа за директна покупка на ДЦК, тъй като в законопроекта на "Прогресивна България" липсва срок. Зам.-министърът на финансите Методи Методиев цитира опита на Хърватия, която е внедрила подобна информационна система в рамките на 9-12 месеца. Преди да се пристъпи към създаване на информационната система техническите изисквания за нея ще се определят с наредба на министъра на финансите и министъра на иновациите и дигиталната трансформация.

Друга забележка, отправена от опозицията, бе, че няма разписани текстове за лесно излизане от тази инвестиция - например като се гарантира предсрочно обратно изкупуване на държавните ценните книжа.

"ГЕРБ ще подкрепи законопроекта на "Прогресивна България", който разбираме, че е работен заедно с Министерство на финансите. Но от Министерство на финансите са твърде консервативни, трябва да бъдат по-решителни. Ще ни се достъпът на гражданите до ДЦК да бъде много по-улеснен като алтернативна инвестиция", коментира Владислав Горанов.

Законопроектът на ГЕРБ е по-конкретен - той предвижда задължение на министъра на финансите всяка година да организира не по-малко от две емисии ДЦК, предназначени за физически лица, които включват и условия за предсрочно обратно изкупуване. В този законопроект се задължава МФ да осигури електронна платформа за директно предлагане и обратно изкупуване на ДЦК без участие на първични дилъри. Предлага се дори държавните ценни книжа да се записват, заплащат и изкупуват обратно и чрез „Български пощи“ чрез възлагане на дейността като услуга от общ икономически интерес.

Според Горанов теоретично дори няма нужда от законови промени, за да може физически лица да имат достъп до емисиите ДЦК.

От БНБ потвърдиха, че и сега граждани купуват ДЦК, макар доста символичен брой, което явно е знак за съществуващи пречки. Тази година 14 граждани са купили ДЦК за общо 1,5 млн. евро.