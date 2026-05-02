Бюрократична недомислица обърка бизнеса покрай еврото

Счетоводители не могат да подадат годишните финансови отчети, без собствениците да декларират превалутиран капитал

Днес, 06:00
Обявяването на превалутирания в евро капитал в АВ е без такса, но повечето собственици и управители на търговски дружества ще наемат адвокат, за чиято услуга ще платят минимум 100 евро.

С наближаване на крайния срок за подаване на годишните финансови отчети за 2025 г. бизнесът се сблъсква с нова бюрократична недомислица, породена от приемането на еврото.

Оказва се, че счетоводителите не може да подадат отчетите за публикуване в Търговския регистър, ако търговските дружества (АД, ЕАД, ООД, ЕООД и др.) преди това не са подали в Агенцията по вписванията заверени от общото събрание или от едноличния собственик преписи на дружествените договори или учредителните актове с отразен превалутиран в евро капитал, както и превалутирани дялове или акции.

За голяма част от бизнеса това ново задължение е напълно неизвестно. При приемането на еврото ангажираните институции проглушиха ушите на предприемачите как капиталът на търговските дружества в Търговския регистър ще се превалутира служебно от Агенцията по вписванията. Малцина обаче са забелязали, че в същото време в закона за въвеждане на еврото са вкарани разпоредби, които задължават фирмите да подадат все пак документи в агенцията за обявяване на новия си капитал в евро.

"Така и не стана ясно защо се появи това задължение за обявяване на превалутирания капитал. По принцип ни уверяваха, че преминаването към единната европейска валута ще бъде щадящо откъм промени в търговската информация и счетоводството и че от фирмите ще се иска само най-необходимото като допълнителни ангажименти", посочват недоволни предприемачи.

Те вече са предупредени от счетоводителите си да набавят необходимите документи и да ги представят в Агенцията по вписванията. За ООД и ЕООД се изисква нов дружествен договор или учредителен акт с протокол от общото събрание или от едноличния собственик, а за АД - нов устав с превалутирани капитал и номинална стойност на акциите, плюс протокол от общото събрание.

Според закона тази нова процедура на обявяване на превалутирания капитал е безплатна. И все пак тя ще натовари с допълнителен разход повечето собственици и управители на търговски дружества, защото те нямат време да се занимават с това, а ще наемат адвокат. В София тарифата на тази услуга е 100 евро.

"По принцип процедурата за вписване на промяна на капитала нарочно е усложнена с един куп допълващи документи - освен протокол се иска още решение на съдружниците да се съберат, както и декларация, че документите се подават от приносителя. И при най-малката грешка съдиите по вписванията връщат документи, често дори неправомерно", казват препатили.

Счетоводителите са с вързани ръце - те като съставители на годишни финансови документи имат право да подават само тях - в НАП до 30 юни и в Търговския регистър до 30 септември. В случая с документите за превалутирания капитал посредник може да бъде само адвокат. Затова се появиха съмнения, че изричното изискане фирмите да препотвърдят пред Търговския регистър със специален документ превалутирания в евро капитал всъщност е лобистка промяна в полза на адвокатските услуги.

Ако новата власт действително иска да намали административната тежест за бизнеса и ненужната бюрокрация, може спешно да се заеме с премахването на тази разпоредба в Закона за въвеждане на еврото. Както никой не задължи фирмите да преподписват в евро търговските си договори, така може те да бъдат разтоварени и от задължението да обявяват превалутирания в евро капитал.

 

НЕЯСНИ СРОКОВЕ

Ненужното повторно обявяване в Агенцията по вписванията на капитала е спорно и по отношение на сроковете. В свое указание самата агенция посочва, че това трябва да стане до 12 месеца от въвеждане на еврото (т. е. до края на 2026 г.).

В закона за еврото обаче има текст, който задължава фирмите да подадат нови дружествени договори или учредителни актове заради превърнатия в евро капитал едновременно с първата промяна в данните на фирмата и вписване на обстоятелства в Търговския регистър. Подаването на годишните финансови отчети е именно вписване на обстоятелства. Така излиза, че крайният срок за обявяване пред Търговския регистър на превалутирания капитал не е 31 декември, а 30 септември.

