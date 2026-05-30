Държавната Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) има ново ръководство, съобщи министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Със заповед на министър Иван Шишков за нов председател на Управителния съвет е назначен Александър Тодоров.

В ръководството влизат също Людмила Елкова, която е била зам.-министър на финансите в правителството на Пламен Орешарски и в управата на БНБ, както и Венцислав Ангелов, който е бил шеф на агенцията при служебните правителства на Гълъб Донев. Предишните членове на Управителния съвет на АПИ са освободени.

Новината идва на фона на смени в ръководствата на редица държавни институции, които правителството на Румен Радев започна след встъпването си в длъжност на 8 май. Преди него служебното правителство на Андрей Гюров смени два пъти шефа на АПИ.

Първо беше отстранен Йордан Вълчев, който заемаше поста по време на кабинета на Росен Желязков. Това се случи на фона на спорно индексиране на договори за над 2 млрд. евро и разкрития за схема за пътна помощ за милиони. На мястото на Вълчев беше назначен Стоян Николов, който преди това беше член на УС. Седмици по-късно на негово място беше назначен Тодор Анастасов, който именно сега е отстранен.

ВИЗИТКА

Според предоставената информация от МРРБ Александър Тодоров е магистър по строително инженерство от УАСГ и досега е бил директор на Института по пътища и мостове към АПИ. В структурата на агенцията работи от 2013 г., а преди това е бил инженер по строителни конструкции.

От 2024 г. досега инж. Тодоров е ръководител на екипа за управление на проекта за изграждане на обходен път на Габрово, включително тунел под връх Шипка. Изготвял е становища и е участвал в Експертния технико-икономически съвет при АПИ. Участвал е в комисии, контрол на строително-монтажни работи, обследване на съоръжения, изпитвания на конструкции или елементи от тях за съоръжения и участъци от АМ "Хемус", АМ "Струма", Аспаруховия мост във Варна и други.