Милиардите за 4 години за пътища са свършили за година и половина

Милиардите за пътно поддържане, които са били предназначени за 4 години, са изчерпани за около година и половина. Договорите за пътно поддържане са сключвани в края на 2024, началото на 2025 г. и като обща стойност възлизат на 2.262 млн. евро. За година и половина период вече са изхарчени над 2 млрд. евро, почти 100%. Освен че вече е изхърчила парите, АПИ е затънала в неплатени задължения.

Това обяви след заседание на правителството служебният регионален министър Николай Найденов.

Ресурсът е изхарчен преждевременно по договорите, които бяха анексирани скандално в последния момент от кабинета Желязков, разбра се от обясненията на Найденов. Сега става ясно, че анексирането е извършено заради изчерпан ресурс. Както "Сега" писа, в последния момент към договорите за пътно поддържане бяха сключени анекси, които позволяват стойността на дейностите да бъде увеличена с допустимите по ЗОП 50%.

По подобни анекси са договорени дейности за 1 млрд. евро, съобщи Найденов. Според него е недопустимо изпълнението да продължи по този начин и АПИ ще работи спешно по изготвяне на задания за нови обществени поръчки. Те ще могат да бъдат финализирани едва през 2027 г., но е редно да бъдат стартирани, вместо да се възлага на вече избрани фирми по договори с изчерпано финансиране, коментира Найденов.

Още от "Сега" е ясно, че АПИ ще бъде гореща тема и при изготвянето на редовен бюджет за 2026 г. В момента агенцията има огромни натрупани неразплатени задължения.

По договорите за пътно поддържане има изпълнени, но неизплатени дейности за 528 млн. Има натрупани задължения в размер на 168 млн. евро по съдебни спогодби, както и други 55 млн. евро по главници и лихви. Общо натрупаните задължения на агенцията към момента възлизат на 752 млн. евро., като те ще трябва да се поемат при гласуването на бюджет.

Разполагаемите средства в агенцията към момента по удължителния закон за бюджет са едва 200 млн. евро - и за текуща поддръжка, и за ново строителство. Нарушения са открити и по мегапоръчката за нови мантинели на стойност над 590 млн. евро. Тя ще бъде дадена на МВР и на други органи за проверка, обяви министърът.

Найденов даде тези разяснения, след като рано днес премиерът Гюров обяви, че е разпоредил спешна проверка на случващото се в АПИ. Разбра се, че проверката явно не е разпоредена днес. "Как парите за ремонт на пътища за четири години са изхарчени за една. Защо има мегапоръчка за половин милиард евро за мантинели броени часове преди смяната на властта", поиска да разбере премиерът Андрей Гюров. Гюров обясни разпоредените спешно действия с печална статистика, която ни праща на първите места в Европа по смъртност от катастрофи."Дори "Пътна помощ" протестира, че в АПИ се краде", възмути се Гюров.