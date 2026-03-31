"Евровизия" ще има версия в Азия

Днес, 15:00

Музикалният конкурс „Евровизия“ ще има азиатска версия, която ще се проведе по-късно тази година в тайландската столица Банкок, съобщава АП.

Първото издание на Eurovision Song Contest Asia 2026 вече е потвърдило участието на изпълнители от най-малко 10 държави – Тайланд, Южна Корея, Филипините, Виетнам, Малайзия, Камбоджа, Лаос, Бангладеш, Непал и Бутан. Очаква се към тях да се присъединят и други страни преди финала през ноември.

„Докато отбелязваме 70-годишнината на конкурса, е особено значимо да открием тази нова глава с Азия – регион, богат на култура, креативност и талант“, заяви директорът на конкурса Мартин Грийн.

Колкото до оригиналната "Евровизия" – на 14 май DARA ще изпее своята песен "Bangaranga" в първия полуфинал във Виена, припомня БНТ.

