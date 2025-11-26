Жива верига от протестиращи и полицейски кордон обградиха парламента (галерия)

В 18 ч. започна протестът, организиран от ПП-ДБ срещу обирджийския бюджет и откраднатата свобода, пред Народното събрание. Николай Денков от ПП излезе пред демонстрантите и ги призова да направят жива верига около парламента, да изчакат депутатите от бюджетната комисия, която заседава още, и да им благодарят сърдечно.

Но заедно с протестиращите около парламента се струпаха стотици полицаи. По-рано днес Ивайло Мирчев от ДБ съобщи, че всички отпуски в МВР са спрени заради протеста. МВР отрече, но Мирчев настоя пред бТВ, че са му се обадили полицаи от София с такава информация. Обадили му са се и пътуващи по "Хемус", че покрай тях е минал кордон от полицейски коли, които пътували от Плевен към София. Бул."Дондуков" е затворен от полицията за пешеходци в частта му край парламента.

Белият полицейски автобус отново се появи до парламента. Днес на бюджетна комисия Йордан Цонев от ДПС-НН го спомена: Бил съм в него, бил съм и извън него.

"Полицаите сложиха шлемовете, защото гръмна бомбичка", докладва репортер на "Сега". Всъщност поне две бомбички са били запратени към полицейския кордон. Репортерът разказа, че част от демонстрантите вероятно са от футболна агитка, защото крещят като такава.

Току-що всички български граждани бяха ударени с увеличение на осигуровките за пенсии, с увеличение двойно над това, което беше прогнозирано, за максималния осигурителен доход. Ако това мине в зала, всеки български гражданин ще трябва да плати по 600 лева в касичките на властта. Това заяви пред журналисти лидерът на "Продължаваме промяната" и депутат от ПГ на ПП-ДБ Асен Василев след края на заседанието на Комисията по бюджет и финанси, на която бяха приети на второ четене бюджетите на ДОО и на НЗОК за 2026 г.,

Протестиращите блокираха кола на НСО и не й позволяват да мине. "Кой не скача, е дебел", скандират протестиращите!

Найо Тицин, водещ на протеста, съобщи към 20 ч., че групата на ГЕРБ и групата на ДПС-НН са се събрали в стаите си в НС и не смеят да излязат от там.

От името на бизнеса, който се включи в протеста, на трибуната излезе Кънчо Стойчев от "Произведено в България": Тук съм, защото чашата преля! Условията за бизнеса са отвратителни. Ще ни вземат 1 милиард таза година! Те искат с този бюджет да ни загробят! Не се занимавам с политически партии. Какво става? Идва вълна. И никой няма да я спре. Вълната ще ги помете!

Писателят и рекламист Радослав Бимбалов се обърна към протестиращите: Казват, че няма протести, защото сте сити. Толкова ли сте сити?! Издържаме най-много полицаи от глава на населението - скоро полицаите ще станат повече от децата ни, защото няма къде да ги лекуваме. Нямаме детска болница. Плащаме на толкова полицаи, за да са кортеж на мафията! Толкова ли си надвихте на масрафа, че издържате цяла мафия, пълна с престъпни задници. Знам, че не сме! Вчера вицепремиер на България откри паметник на Георги Димитров, който е виновен за Народния съд!

Найо Тицин съобщава на протестиращите, че полицията ще се опита да изведе депутатите откъм улиците "Велико Търново" и "Триадица". Призова веригата от граждани да се насочи натам. Това стана към 19.30 ч. Протестиращи опитват да обърнат полицейски бус и замерват полицаите със счупени бутилки. На сцената излезе Стефан Тафров. Каза, че е бил близо до буса. Младежи с бръснати глави и черни якета са се опитвали да обърнат буса. "Не се поддавайте на провокатори!, призова Тафров.

Асен Василев призова протестиращите да се хванат за ръце, за да се види, че не те хвърлят счупени бутилки. "Обградете парламента. Тези хора в парламента, които днес не ви чуха, ще трябва да нощуват в парламента!" Включи се Ивайло Мирчев и призова Йордан Цонев да излезе пред протестиращите и да разкаже как Пеевски го използва. "Вместо да стоите тука, направете обиколка около Народното събрание!", извика Мирчев.

