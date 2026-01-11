Защитници на Зафиров предвещават "боричкания" в БСП

Макар че вчера Националният съвет на БСП одобри решение да се проведе партиен конгрес през февруари, който да избере нов лидер на столетницата, нагласите да бъде опазен настоящият водач Атанас Зафиров остават силни. Той беше вицепремиер в подалото оставка правителство на Росен Желязков и е обвързан с политическия компромис, който направи БСП съюзник на ГЕРБ и ДПС.
Според Александър Симов – член на Националния съвет, е било по-подходящо конгресът да се проведе след предсрочните избори, в "една много по-спокойна обстановка".
"Един конгрес би разпилял силите на БСП, тъй като сме заплашени от това да се отдадем на любимия си спорт, който в последните години изпи нашите сили, а именно тези вечни вътрешнопартийни боричкания, които опитно видяхме, че ни докараха от политическа сила, която се бореше за първото място до пета политическа сила и продължава да ни пречи", каза Симов пред БНТ. Той изтъкна, че съветът е оценил положително участието на БСП във властта и затова е парадоксално да се търси нов лидер.
Колегата му в Националния съвет Валери Жаблянов посочи пред Нова Нюз, че изборът на нов председател не може да се случи в рамките на две или три седмици. "Рискуваме да отидем в някакво самоцелно упражнение в търсене на някакъв нов човек", предупреди той. Според него конгресът може изобщо да не стигне до свалянето на Зафиров.
На другия полюс е Иван Таков – зам.-шеф на партията и ръководител на столичната й структура, който поиска провеждането на конгреса и смяната на лидера. Пред БНТ той заяви, че партията е постигнала положителни неща в управлението, но и грешки – макар че не ги посочи, които трябва да се кажат на конгреса. Таков смята, че форумът ще даде нов заряд на БСП, особено с приемането на предизборна платформа, за чието изработване се оказа, че е натоварен самият той, тъй като ще оглави комисията, която трябва да напише програмата.
Зам.-шефът на БСП подчерта, че БСП трябва да работи за "демонтиране на неолибералната държава и замяната й със социална такава", тъй като е партията, която "трябва да представлява и защитава тези, които не притежават средствата за производство". "Класовата борба все още не е изчерпана", заяви той.
Той вярва, че коалицията с ГЕРБ е била добър вариант. "По-добре е, че се опитахме да направим редовно правителство с политическия ни опонент, отколкото да стоим отстрани и да гледаме как се срутва държавата", каза Таков.