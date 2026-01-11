Защитници на Зафиров предвещават "боричкания" в БСП

Макар че вчера Националният съвет на БСП одобри решение да се проведе партиен конгрес през февруари , който да избере нов лидер на столетницата, нагласите да бъде опазен настоящият водач Атанас Зафиров остават силни. Той беше вицепремиер в подалото оставка правителство на Росен Желязков и е обвързан с политическия компромис, който направи БСП съюзник на ГЕРБ и ДПС.

Според Александър Симов – член на Националния съвет, е било по-подходящо конгресът да се проведе след предсрочните избори, в "една много по-спокойна обстановка".

"Един конгрес би разпилял силите на БСП, тъй като сме заплашени от това да се отдадем на любимия си спорт, който в последните години изпи нашите сили, а именно тези вечни вътрешнопартийни боричкания, които опитно видяхме, че ни докараха от политическа сила, която се бореше за първото място до пета политическа сила и продължава да ни пречи", каза Симов пред БНТ. Той изтъкна, че съветът е оценил положително участието на БСП във властта и затова е парадоксално да се търси нов лидер.

Колегата му в Националния съвет Валери Жаблянов посочи пред Нова Нюз, че изборът на нов председател не може да се случи в рамките на две или три седмици. "Рискуваме да отидем в някакво самоцелно упражнение в търсене на някакъв нов човек", предупреди той. Според него конгресът може изобщо да не стигне до свалянето на Зафиров.

На другия полюс е Иван Таков – зам.-шеф на партията и ръководител на столичната й структура, който поиска провеждането на конгреса и смяната на лидера. Пред БНТ той заяви, че партията е постигнала положителни неща в управлението, но и грешки – макар че не ги посочи, които трябва да се кажат на конгреса. Таков смята, че форумът ще даде нов заряд на БСП, особено с приемането на предизборна платформа, за чието изработване се оказа, че е натоварен самият той, тъй като ще оглави комисията, която трябва да напише програмата.

Зам.-шефът на БСП подчерта, че БСП трябва да работи за "демонтиране на неолибералната държава и замяната й със социална такава", тъй като е партията, която "трябва да представлява и защитава тези, които не притежават средствата за производство". "Класовата борба все още не е изчерпана", заяви той.

Той вярва, че коалицията с ГЕРБ е била добър вариант. "По-добре е, че се опитахме да направим редовно правителство с политическия ни опонент, отколкото да стоим отстрани и да гледаме как се срутва държавата", каза Таков.