Властта мина в нелегалност заради Петричкия Ескобар

Вторият опит в парламента да има изслушване за помилването на Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар, се провали заради отсъствието на "Прогресивна България" в пленарната зала. Както миналата седмица, така и днес беше предвидено да говорят директорът на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" главен комисар Ивайло Йорданов, началникът на затвора в София старши комисар Светослав Пенов и Васил Кордев, заемал длъжността началник на Софийския затвор през 2022 г.

Подписите за новото извънредно заседание бяха събрани от "Продължаваме промяната", "Демократична България" и ГЕРБ. Присъствието на управляващите в пленарната зала беше съвсем оскъдно - само 21 депутати от 131, като сред тях бяха председателят на парламента Михаела Доцова, Владимир Николов, Константин Проданов и Йордан Йовчев. От ГЕРБ-СДС се регистрираха 34 депутати, от ДПС - 18, от "Демократична България" - 19, от "Продължаваме промяната" - 15, а от "Възраждане" - двама. Дори водачът на ДПС Делян Пеевски се появи.

Скандалът с помилването на Огнян Атанасов избухна, когато стана ясно, че Илияна Йотова е опростила 10 години от наказанието му, позовавайки се на експертиза, според която оставането в затвора би застрашило живота му. След помилването Атанасов е заловен с 5 кг кокаин през 2025 г., като разследването по този случай вече е на финал.

Казусът с помилванията на президента Илияна Йотова обаче се задълбочава, въпреки че властта мина в нелегалност и отказва да отговаря на въпроси. След помилвания Атанасов се появи и второ помилване, разписано от Йотова, докато е била вицепрезидент. От организацията BG Elves смятат помилването отново на престъпник, свързан с наркотици, за проблемно. Случаят не е описан в детайли. По принцип който и да е престъпник може да бъде помилван, без значение от вида и тежестта на престъплението, но случаят трябва да бъде доказан като изключителен. В регистъра обаче няма почти никакви подробности.