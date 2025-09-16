Варненската ПП-ДБ вижда сценарий с кметски избори през зимата

За подмяна на вота на варненци от 2023 г. чрез нови кметски избори предупреди местната ПП-ДБ. Нейни представители дадоха пресконфернция днес, на която определиха съдебната сага с Благомир Коцев като сценарий за смяна на властта. Като евентуален период на извънредния вот бе посочен месец януари. Така хипотезата "нови избори" бе спомената за първи път публично в града след задържането на кмета.

По-конкретно сценарият се базира на мерките за неотклонение и процедурите по закона за местното самоуправление. Миналата седмица Коцев за пореден път бе оставен в ареста, а заседанието на апелативната инстанция е този четвъртък. През цялото време след 8 юли кметът се води отпуск. Ако отново не бъде пуснат, сериозно ще бъде застрашена датата 30 октомври, когато отпускът изтича без възможност за продължаване. Нататък ще тече един месец, през който кметът може да не се явява на работа. След този месец общинската избирателна комисия ще получи опция да задейства процедурата по нови избори. Междувременно - общинският съвет да назначи временен кмет по свое усмотрение. Както е известно, ПП-ДБ живее във враждебна политическа среда, тоест посочените органи може да вземат съответните решения.

"Има много недоволни в общинския съвет хора, че не са част от коалиция около кмета, както беше при предишното управление“, заяви днес зам.-кметът Павел Попов, който до 30 октомври изпълнява функциите на Коцев с разписана от него заповед. "Достигната е критична точка. Комисията за противодействие на корупцията не прави просто проверка по конкретно дело, а и цялостен одит в общината. Въпросите към администрацията вече надхвърлят 100, те не се отнасят само до обществени поръчки. Администрацията съдейства по всякакъв начин на комисията и предоставя пълна информация, но това е намеса на следствените органи в самоуправлението", каза още Попов. Той добави, че Коцев продължава да е отговорен за решенията, които се вземат в общината. Така съдийският аргумент за мярката за неотклонение - че от ареста той няма влияние, бил абсолютно несъстоятелен.

Според Попов няма разнобой в ръководството на общината. Реално при мярката миналата седмица стана ясно, че Христо Рафаилов е станал свидетел срещу Коцев. Той бе зам.-кмет, махнат няколко дни по-рано от Попов.

Варненската ПП-ДБ вижда сходен опит за узурпация в София покрай ареста на Никола Барбутов и Пазарджик, където ще има нови избори за общински съвет. И на двете места през 2023 г. спечели ПП-ДБ. За утре във Варна е насрочен поредният протест в защита на Коцев, той ще и срещу тези опити за узурпиране:

ПРЕЦЕДЕНТ

Ако Коцев наистина остане и през есента в ареста, това ще е за първи път относно кмет за толкова дълъг период. Законовата материя в такива случаи е неясна: кметът наистина няма да се яви на работа и би следвало да се търси друг човек вместо него, но пък той няма да се яви не по свое желание - ще е налице прецедент. Покрай драмите в ДПС през последната година няколко кмета получиха обвинения, но зад решетките бяха малко, бяха пуснаха под домашен арест - и си изпълняваха функциите вкъщи.