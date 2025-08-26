Медия без
Фирмите от варненската драма изгубиха поръчка за милиони

Общината спря поръчката заради проблеми с офертите на двете дружества

Днес, 10:20
Фирмата на Пламенка Димитрова кандидатстваше да приготвя храна за социалните услуги във Варна.
Община Варна прекрати обществената поръчка за приготвяне и доставка на храна за нуждите на социалните услуги. Тя беше обявена на 12 юни и беше за над 4,7 млн. лв. Услугата съвпадаше с тази, заради която бе задържан кметът Благомир Коцев и общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, само че тук ставаше дума не за 12 месеца, като в разследваната поръчка, а за 3 години.

В поръчката са участвали същите фирми от скандала с кмета - дружествата на Пламенка Димитрова и на Ивайло Маринов, съдружник на сина на бизнесмена Ангел Дерменджиев - Тодор. 

Решението за прекратяване на поръчката е заради забележки на комисията, която е разглеждала офертите на двете дружества, посочват от община Варна. Отстранени от участие са и двете фирми. Те са представили оферти, които не отговарят на предварително обявените условия от община Варна за приготвяне и доставка на храна за социалните услуги, обясняват от пресцентъра на общината.

Както "Сега" писа, спряната поръчка е задвижена в средата на юни. А три дни след ареста на Коцев е сформирана комисия по офертите. Вместо Коцев е разписала зам.-кметът Снежана Апостолова (също от ПП), която отговаряше и за разследваната поръчка. По принцип практиката е именно в средата на лятото да се организират поръчки, дейностите по които изтичат в края на годината. Дейността по настоящата поръчка, тоест разследваната, изтича в края на 2025 г. Тя е била за 12 месеца. Сегашната процедура касае три години, броено от 1 януари 2026 г. И е с тройно по-голяма стойност - 4.7 млн. лв. без ДДС  - прогнозна сума, тоест цена, която може и да не бъде достигната.

 

 

 

