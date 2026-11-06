Управляващите отрязаха парламентарния контрол

БГНЕС Водещите фигури на правителството са заети с подготовката си да представят проекта на държавен бюджет.

Тази сутрин Народното събрание ще мине без правото си да препита премиера Румен Радев и неговите заместници в кабинета. Депутатите на "Прогресивна България" отрязаха от дневния ред т.нар. блицконтрол - възможността всеки първи петък на месеца парламентът да задава актуални въпроси на водещите фигури на правителството за общата му политика.

Предложението направи председателят на парламента Михаела Доцова, излъчена от ПБ. В замяна на контрола, който е основна функция на парламента, управляващите вкараха в програмата му нови точки - като ратифициране на споразумение между ЕС и Узбекистан и на конвенция, засягаща европейската гражданска авиация.

От опозицията обвиниха ПБ, че "премиерът и министърът на финансите се скриха, за да не отговарят на въпроси - защо бюджетът закъснява, какво ще има в него, защо в УНСС", както заяви Александра Стеркова от "Демократична България". Доцова защити мнозинството, че за промяната на дневния ред днес вчера, след края на заседанието, е свикан председателският съвет на парламента и всички политически групи са били информирани.

Иначе представянето на бюджета ще се състои от 13 часа, в УНСС.