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Тристранката обсъжда осигуровките на държавните служители

На заседанието ще се видят позициите и за промени в майчинството и бащинския отпуск

Днес, 09:53
Вицепремиерът Гълъб Донев е председател на съвета за тристранно сътрудничество.
БГНЕС
Вицепремиерът Гълъб Донев е председател на съвета за тристранно сътрудничество.

Тристранка с много интересен дневен ред свиква днес вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев. На заседанието ще се чуят позициите на синдикати, работодатели и правителство по няколко законопроекта на опозицията в парламента. Промените вече предизвикаха широк отзвук, въпреки че на този етап все още не е започнало обсъждането им в парламентарните комисии.

Сред най-големите промени, които ще се дискутират на днешното заседание, е въвеждането на лични осигуровки за държавните служители. Ще се обсъжда обаче законопроектът за промени в Кодекса за социално осигуряване на Мартин Димитров и колегите му. Междувременно станаха известни и намеренията на правителстото, но те все още не са официализирани.

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В дневния ред влиза и промяна, която често се предлага – майките да получават 100% от обезщетението си за майчинство при предсрочно връщане на работа, като сега процентът е 50%. Това се възприема като стимул за по-бързо връщане на пазара на труда, но пък експертите предупреждават, че ще наруши характера на плащането и противоречи на логиката на закона. Предложението отново е на опозицията – от Венко Сабрутев и колегите му от ПП.

Пак Венко Сабрутев и ПП предлагат любопитни промени в закона за здравното осигуряване – държавата да поеме здравните осигуровки по време на двете години майчинство. Сега те се плащат по общия ред, като се делят между работодател и осигурен.

В тристранката за пореден път ще се коментира и една стара промяна, по която има доста забележки от експертите – в отпуска на бащите при раждането на детето. Сега бащите имат право на 15 дни отпуск при раждане на дете от датата на изписване на детето от лечебното заведение. Венко Сабрутев предлага отпускът да може да се ползва наведнъж или да се дели на до 3 части от деня на раждане на детето до навършването му на 1 г.

Очаквайте подробности от заседанието

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Ключови думи:

осигуровки, майчинство, държавни служители, отпуск, Кодекс на труда, бащински отпуск

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