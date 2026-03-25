Съдът шамароса прокуратурата по делото "Барбутов"

БГНЕС Съдът отказа да промени мярката за неотклонение на Барбутов и той остава на свобода срещу 10 000 лв. гаранция.

Обвинителният акт срещу бившия столичен кмет Никола Барбутов страда от пороци, които пречат делото да тръгне по същество. Това прие днес съдия Петя Крънчева от Софийския градски съд и върна делото на прокуратурата, която трябва да отстрани нарушенията си. Определението на Крънчева може да се оспори пред апелативния съд. Прокурор Илиян Точев каза пред медиите, че според него обвинителният акт е годен и ще протестира определението на съда.

"Допуснати са множество отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване правата на подсъдимите лица", каза съдия Петя Крънчева, цитирана от БТА. Тя посочи, че не са ясни и прецизно формулирани обвиненията спрямо всеки от подсъдимите, относно обстоятелствата за твърдяните престъпления. Също така посочи, че нарушенията накърняват правото на защита на подсъдимите.

Твърденията на държавното обвинение са "декоративни" и позволяват двусмислено тълкуване, каза още съдия Петя Крънчева, цитирана от bTV.

Барбутов е подсъдим за участие в организирана престъпна група, с цел извършване на престъпления по служба и подкупи. Заедно с него прокуратурата изправи пред съда и Петър Рафаилов, Соня Клисурска и Росица Пандова - бивш зам.-кмет на район "Люлин".

Прокуратурата е посочила взаимноизключващи се се твърдения, че подсъдимите са извършвали престъпления по служба за имотни облаги. Още повече, че трима от подсъдимите са участвали в ОПГ, според държавното обвинение, напомни съдът.

По време на заседанието адвокатите на трима от подсъдимите отбелязаха, че има допуснати нарушения от прокуратурата и делото трябва да бъде прекратено и върнато. Те отбелязаха липсата на факти относно обвиненията, както и липса на логическа връзка на изложеното. Общото мнение на защитата е, че обвинителният акт не отговаря на изискванията по закон. Според прокуратурата обаче нарушения не са допуснати и критиките нямат основание.

Никола Барбутов беше арестуван през юни миналата година и остана в ареста повече от пет месеца, а обвинителният акт беше внесен в съда през ноември.

Още миналото лято Соня Клисурска обяви, че върху нея е оказван натиск от разследващите да говори срещу Барбутов и Петър Рафаилов. След като отказала, ѝ било повдигнато обвинение. "От "беседите" с разследващите установих, че се нуждаят от "свидетел" и тъй като категорично им отказах, ме използваха като трето лице, ей така, "за пълнеж", за да формулират обвинението за престъпна група, независимо, че участниците в твърдяното "структурирано трайно сдружение" не се познават", сочи още тя, имайки предвид, че за обвинение за престъпна група трябват поне трима.

Как се разследва евентуалният натиск по делото "Барбутов" си припомнете тук: