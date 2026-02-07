Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Столична община отчете по-малко автомобилни пушеци и по-чист въздух

Днес, 17:10
Макар да е голям трафикът, Столична община твърди, че автомобилите в града са станали по-екологични.
Илияна Димитрова
Макар да е голям трафикът, Столична община твърди, че автомобилите в града са станали по-екологични.

С по-малко автомобилно замърсяване и постигнат по-чист въздух се похвали Столична община, съобщавайки данни от т. нар. малък и голям ринг на нискоемисионната зона.

През декември 2025 г. нарушенията в малкия ринг са с близо 39 000 по-малко спрямо същия месец от предишната година, и с около 30 000, сравнявайки месеците януари. При нововъведения голям ринг спадът в нарушенията между декември и януари е над 4 000. "Това са хиляди осъзнати избори, направени в полза на по-чист въздух и по-здравословна градска среда. Означава и по-спокойни улици и по-добри условия за всички ни", коментира градската управа. 

Малкият ринг обхваща територията между булевардите „Васил Левски“, „Патриарх Евтимий“, „Ген. Скобелев“, „Сливница“ и ул. „Опълченска“. Към днешна дата в него е ограничено движението на автомобили от I и II екологична група. Големият ринг пък очертава широкия център - по бул. „Сливница“, „бул. Данаил Николаев“, бул. „Ситняково“, бул. „Михай Еминеску“, бул. „П. Яворов“, бул. „Никола Й. Вапцаров“, ул. „Атанас Дуков“, ул. „Люба Величкова“, ул. „Сребърна“, бул. „Х. Ибсен“, бул. „П. Ю. Тодоров“, бул. „И. Е. Гешов“, бул. „К. Величков“. Той ограничава движението на автомобили от I екогрупа.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Столична община, Софи, автомобили, Малък ринг, Голям ринг, емисии

Още новини по темата

МВР предупреди за големи измами при сделки с коли
01 Февр. 2026

Има лесен начин да затоплите купето на колата в студа
30 Яну. 2026

Кметът на София обяви трима нови заместници
28 Яну. 2026

Най-добрите малки бензинови двигатели
27 Яну. 2026

Индия сваля митата за европейски автомобили
25 Яну. 2026

Автомобилите в България доближават 4 млн. броя
24 Яну. 2026

През 2026 г. автопроизводителите се завръщат към миналото
19 Яну. 2026

През зимата невидимият враг на дизеловите коли е в резервоара
15 Яну. 2026

Кое е най-доброто - мек, пълен или plug-in хибрид?
08 Яну. 2026

Българите поставиха рекорд по купени нови коли
05 Яну. 2026

Годината, в която двигателят с вътрешно горене оцеля
31 Дек. 2025

Най-надеждните автомобили на 2025 г. са японски
28 Дек. 2025

Чуждият участник в поръчката за боклука в София се оказа нелегитимен
22 Дек. 2025

Европа уж спаси автоиндустрията си, но победител е Китай
22 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: 9 години не стигнаха на Радев да изкачи върха на властта
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?