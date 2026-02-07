Столична община отчете по-малко автомобилни пушеци и по-чист въздух

С по-малко автомобилно замърсяване и постигнат по-чист въздух се похвали Столична община, съобщавайки данни от т. нар. малък и голям ринг на нискоемисионната зона.

През декември 2025 г. нарушенията в малкия ринг са с близо 39 000 по-малко спрямо същия месец от предишната година, и с около 30 000, сравнявайки месеците януари. При нововъведения голям ринг спадът в нарушенията между декември и януари е над 4 000. "Това са хиляди осъзнати избори, направени в полза на по-чист въздух и по-здравословна градска среда. Означава и по-спокойни улици и по-добри условия за всички ни", коментира градската управа.

Малкият ринг обхваща територията между булевардите „Васил Левски“, „Патриарх Евтимий“, „Ген. Скобелев“, „Сливница“ и ул. „Опълченска“. Към днешна дата в него е ограничено движението на автомобили от I и II екологична група. Големият ринг пък очертава широкия център - по бул. „Сливница“, „бул. Данаил Николаев“, бул. „Ситняково“, бул. „Михай Еминеску“, бул. „П. Яворов“, бул. „Никола Й. Вапцаров“, ул. „Атанас Дуков“, ул. „Люба Величкова“, ул. „Сребърна“, бул. „Х. Ибсен“, бул. „П. Ю. Тодоров“, бул. „И. Е. Гешов“, бул. „К. Величков“. Той ограничава движението на автомобили от I екогрупа.