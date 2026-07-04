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"Спартан", "Кугър" и Ми-17 ще гасят пожарите у нас

Бунгала и каравана изгоряха край Червенка

Днес, 17:33
Бунгала и каравана изгоряха днес край Черноморец.
БНТ
Бунгала и каравана изгоряха днес край Черноморец.

Четири хеликоптера „Кугър“, два вертолета Ми-17 и самолет „Спартан“ ще включи военната авиобава в Крумово това лято срещу пожарите, съобщи Нова телевизия. „Спартан“-ът ще се ползва за първи път. Обслужващите екипажи са завишени спрямо предишни лета.

Системата „Bambi Bucket“ позволява на вертолет Ми-17 да пренася до два тона вода при едно пускане, а хеликоптер „Кугър“ – около 1600 литра. Екипажът на всеки хеликоптер включва двама пилоти и двама бордни инженери. По време на операция единият инженер наблюдава системата за гасене от пилотската кабина, а другият следи работата на противопожарния контейнер от задната част на машината. По норматив хеликоптерите трябва да излетят до един час след получаването на сигнал за пожар. 

Военните признават, че миналото лято Ми-17 са били затруднени от чести технически повреди, изпълнили са едва около 50 от общо 350 часа противопожарни полети. Според командването на базата към момента са налице резервните части за поддръжката на двата вертолета и се очаква сезонът да премине без подобни проблеми.

 

КРАЙ МОРЕТО

Макар летните инциденти засега да не са много чести, не липсват и лоши новини. Голям пожар избухна този следобед в района на Черноморец, близо до местността Червенка. По първоначална информация са изгорели три бунгала и една каравана, съобщи БНТ. Туристите в района са евакуирани. На този етап няма информация за пострадали туристи.

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Ключови думи:

пожари, опасност от пожари, Спартан, Кугър, Ми-17

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