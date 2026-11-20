БГНЕС След като се оттегли от поста и.ф. главен прокурор, който заема незаконно 9 месеца, Борислав Сарафов отиде редови следовател в националното следствие и сега ще избира представителя на следователите във ВСС.

Следователите гласуват днес за своя представител във Висшия съдебен съвет. Парламентът запълни своята квота вчера, а съдиите и прокурорите избраха своите по-рано. Следователите избират един член на съвета, който отива в Прокурорската му колегия.

Право да гласуват имат 453-ма следователи, които са разпределени в пет избирателни секции по апелативни райони: София, Пловдив, Велико Търново, Варна и Бургас.

Изборният ден ще започне в 8:00 ч. и ще продължи до 18:00 ч. След това членовете на съответната избирателната секция отварят урната, преброяват бюлетините, установяват тяхната действителност и съставят протокол за резултатите. от гласуването. Този процес ще се извършва в условията на видеозаснемане и видеонаблюдение, което ще се излъчва в реално време чрез интернет сайта на ВСС.

Изборът се смята за редовен, ако са гласували повече от половината от следователите. А за да бъде избран кандидат, той трябва да е получил повече от половината от действителните гласове. Ако няма такъв, изборът се повтаря на следващия ден. Тогава пада прагът на избирателната активност - изборът се смята за редовен, ако са гласували поне 33% от имащите право на глас, а за избран се смята кандидатът, получил най-много гласове.

Вчера из магистратските среди се носеше слухът, че определени хора в следствието агитират да не се гласува, за да няма редовен избор и това да постави под съмнение конституирането на новия съвет и да удължи времето на сегашния съвет, чиито мандат изтече още през октомври 2022 г.

Кандидатите

Първият е Петко Петков от Националната следствена служба. Под кандидатурата му са се подписали следователи от почти цялата страна.

Петко Петков беше кандидат и беше избран за член на ВСС през 2022 г., но тогава не беше сформиран нов съвет.

Петков е в съдебната система от 1995 г. Бил е помощник следовател и следовател в Районна следствена служба в Елин Пелин, следовател в Районна следствена служба Елин Пелин, и.ф. шеф на следствената служба в Костинброд, а от 1998 г. е следовател в Столичната следствена служба, на която е бил и директор.

Оглавявал е и следствената служба в Благоевград, а през 2010 г. е назначен за зам.-директор на НСлС. От 2014 г. е редови следовател там.

Вторият кандидат е Бойко Атанасов от столичното следствие. "Силно мотивиран съм от морални съображения да продължа да назовавам проблемите в работата на прокуратурата и Прокурорската колегия на ВСС", пише той в кандидатурата си. Името на Атанасов нашумя през 2016 г., след като в интервю за "Биволъ" той заяви, че в столичното следствие има шпицкоманда от магистрати под контрола на тогавашния главен прокурор Сотир Цацаров. Те решавали делата, както поиска главният прокурор. Според него там има три "незаконни" сектора, което позволява заобикалянето на случайния принцип за разпределение на делата. Най-проблемният сектор е първи "Специализиран". Атанасов обясни, че там са съсредоточени най-верните на шефовете на прокуратурата следователи, които решават най-важните дела. Тези дела били държани "на трупчета", за да се активират в момента, в който това е нужно, каза магистратът. Етичната комисия на съдебния съвет се сезира, за да провери случая, но стигна до извода, че проблеми няма.

Атанасов също така осъди прокуратурата за незаконно подслушване.