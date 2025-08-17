Скандалът между Радев и хората на Пеевски за НСО и кортежите се разрасна

Сблъсъкът между президента Румен Радев и хората на Делян Пеевски за кортежите, НСО и охраната на политиците се разрасна. Това стана след контраатака на държавния глава, направена в отговор на атаките, идващи основно от бившия вътрешен министър и настоящ депутат на Делян Пеевски Калин Стоянов. От няколко дни Стоянов записва президента с въпроси за НСО и охраната му.

Сега държавният глава на практика му отговаря с въпрос. "Защо има народни представители, които се охраняват и от НСО, и от жандармерията? И тези охраняващи са заедно с тях и през всичките им воаяжи в чужбина? Ето това са въпроси, на които се струва да се отговори, както и разни предстоящи покупки на бензиностанция и така нататък", заяви Румен Радев пред журналисти. Той не казва кого конкретно има предвид, но очевидно насочва стрелите към лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.

Преди това Калин Стоянов, който първи нападна Румен Радев за кортежа му, който блокира центъра на Варна, зададе нова серия въпроси.

В пост във Фейсбук той пише: "Относно президентския кортеж, засечен на 10.08.2025 г. в гр. Варна:

1. На какво основание на 10.08.2025 г. кортежът, с който се придвижвахте в гр. Варна, наброява общо 7 превозни средства?

2. Има ли заповед на началника на НСО или друго длъжностно лице от Националната служба за охрана кортежът да бъде в този вид, или разпореждането идва от друго място?

3. В кортежа били ли са превозвани други лица с висока степен на застрашеност, което да е наложило предприемане на допълнителни мерки за сигурност?

4. Освен официални лица, в придружаващите Ви автомобили, движещи се при специален режим, пътували ли са други граждани, служители от администрацията на президентството, близки, приятели или роднини и ако да, на какво правно основание?

5. Каква е точната бройка на служителите от НСО, командировани на родното Черноморие, за да се грижат за Вашата безопасност".

Часове след изявлението на президента, депутатът от ПП-ДБ и лидер на "Да, България" Ивайло Мирчев пусна нарочен пост, в който написа: "Един депутат в България ползва най-високото ниво на охрана от НСО - с най-висок клас брониран автомобил (Mercedes S680 Guard, от които има само три у нас и струващ 1 млн. лв.), жандармерия и барети. Охраната на Пеевски от НСО вече е тема на президента Радев".

Според Мирчев, по-важният въпрос е как Пеевски се урежда да бъде пазен от НСО, тъй като НСО-то му бе свалено през 2020 г. след Росенец. "За да се случи това е изфабрикуван сигнал уж от западни партньорски служби до ДАНС. От този "сигнал" става ясно, че отряд на руското ГРУ (военното разузнаване) е проникнал в България с цел покушение на партийни лидери, подпомагащи Украйна във войната с Русия. Това дава повод да се събере съответната комисия и Пеевски тихомълком да си върне закрилата от НСО. В допълнение в охраната му се включва жандармерията и СОБТ (отрядът на баретите)", пише депутатът от ПП-ДБ.

Според Мирчев, трябва да се отговори на следните въпроси:

1. Кой и как реши да върне НСО охраната на Пеевски?

2. Кой изфабрикува фалшив сигнал уж от западните служби, за да се използва като повод Пеевски да си има отново НСО?

3. Каква е ролята на ДАНС в този процес?

4. Дори да предположим, че сигналът е бил с някаква степен на автентичност, каква е причината над 2 г. по-късно Пеевски все още да използва НСО и жандармерия, а доскоро и баретите?

5. Има ли вътрешно разследване в службите по сигнала за руското ГРУ и степента му на автентичност?

6. Защо е възможно един човек да използва националната сигурност за личен щит, докато институциите се превръщат в инструмент за неговата власт?

Преди няколко месеца ПП-ДБ пак питаха НСО и Румен Радев защо Делян Пеевски се пази от два суперавтомобила на службата за охрана. Тогава от НСО обаче се скриха зад това, че документите, по които се пазят лица от НСО, били с гриф за секретност и не отговориха на въпросите. Не отговори и Румен Радев, под чиято шапка по закон е службата за охрана.

"През последните дни забелязахме, че докато г-н Делян Пеевски се движи с частен автомобил, той е придружаван и от два автомобила на НСО. Следва да отбележим, че единият от автомобилите, предоставен за ескорт - Mercedes S680 Guard, е един от трите най-скъпи автомобила в автопарка на НСО. Извън сградата на Народното събрание втори автомобил на НСО, високопроходим автомобил Toyota, също се ползва за ескорт по улиците на София. В обобщение НСО е предоставил два автомобила от своя автопарк за придружаване на частния автомобил на г-н Делян Пеевски. Считаме, че това е в разрез с правилата, установени от НСО за охранявани лица", се казваше в писмото на ПП-ДБ. От коалицията питаха какви са основанията за предоставянето на автомобилите на НСО на Делян Пеевски.

Това не е първият път, когато около охраната на Пеевски се разразява скандал. През 2020 г. тогавашният премиер Бойко Борисов написа във "Фейсбук", че настоява охраната на Ахмед Доган и Делян Пеевски да бъде свалена като за целта бъде свикано незабавно заседание на комисията, която преценява нуждата от охрана. Той поиска и гл.секретар на МВР и шефът на ДАНС да гласуват "за" сваляне на охраната на Доган и Пеевски в комисията.

От ДПС веднага съобщиха, че Делян Пеевски и Ахмед Доган се отказват от държавната охрана на НСО, защото вече нямат доверие на принципала на службата - президента, който е допуснал нейното политизиране и използване за политически провокации.

Впоследствие обаче Пеевски пак се оказа с охрана от НСО.

През август 2023 г. Националната служба за охрана съобщи, че е осигурила охрана на петима високопоставени български политици, заради заплахи, отправени към тях от чужди служби. Заплахите идвали от руски служби и от свързани с Русия лица. Сигналът е бил получен в началото на август. Предполага се, че Пеевски е един от тях.

През юни 2024 г. бившият началник на Националната служба за охрана (НСО) ген. Красимир Станчев разкри, че санкционираният по "Магнитски" депутат от ДПС Делян Пеевски сам е избирал кои служители на НСО да го охраняват, което е безпрецедентно.

През юли 2024 г. депутатът от ДБ Ивайло Мирчев отново постави въпроса за охраната на Пеевски. "Охраната беше махната малко след нашата акция в Росенец преди 4 години. Тази охрана от НСО на Пеевски е от близо година преди конфликта с Доган. Обяснението явно е, че самият Пеевски си е върнал охраната. И тук въпросът е, какво е влиянието му върху НСО и върху ДАНС, дали ДАНС хипотетично са получили сигнал и после се е взело решение да се охранява Пеевски?", написа във "Фейсбук" Мирчев.