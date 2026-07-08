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Шефът на разузнаването бе бетониран за още 5 г.

Атанас Атанасов от ДСБ атакува Антоан Гечев, но Костадин Костадинов от "Възраждане" го защити

Днес, 10:42
Новият стар шеф на разузнаването Антоан Гечев
Новият стар шеф на разузнаването Антоан Гечев

Премиерът Румен Радев и депутатите бетонираха Антоан Гечев за шеф на цивилното разузнаване за още 5 г. Това стана, след като парламентът избра Гечев като председател на Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) за втори мандат, считано от 17 юни 2026 г. Той бе предложен лично от премиера Румен Радев и от Министерския съвет за нов мандат от 5 години. Кандидатурата му беше гласувана в Народното събрание с 147 гласа „за“, 14 гласа „против“ и един „въздържал се“. Поради липсата на Радев, предложението в парламента бе направено от вицепремиера Иво Христов.

Гечев бе подкрепен от „Прогресивна България“, ГЕРБ-СДС, ДПС и „Възраждане“, против бяха от „Демократична България“. Двама депутати от „Продължаваме промяната“ гласуваха „за“, а един беше „въздържал се“.

В хода на дебатите Атанас Атанасов от ДБ предупреди, че Гечев не е освободен по надлежния ред и повторното му назначаване може да бъде атакувано пред ВАС заради тези пропуски. Компетентният орган по освобождаване на председателя на ДАР е НС, а такова решения няма. Според народния представител, Гечев няма компетентността да ръководи ДАР. Над 30% е недокомплектът в службата, а отговорността за това е на председателя й, смята Атанасов.

Костадин Костадинов обаче защити Антоан Гечев като обеща подкрепа от страна на "Възраждане", защото той си вършил добре работата, а около службата било тихо.

Гечев беше назначен през 2021 г. с указ на Румен Радев като президент и от служебен кабинет, назначен пак от Радев, и минава за много близък на премиера. Той беше голям пробив на Радев в цивилното разузнаване. Радев го върна от Рим като военно аташе, за да го сложи в ДАР, което никога дотогава не се беше случвало.

Биографични бележки

Според официалната биография, Антоан Гечев е роден на 13 септември 1969 г. в град Ямбол. Средното си образование завършва в Техникум по електроника и автоматика „С. М. Киров“ с квалификация електротехник – оператор на промишлени роботи и ГАПС. Придобива магистърски степени през 1993 г. от Висш военен университет „Васил Левски" във Велико Търново и през 1998 г. от Военна академия „Г. С Раковски" в София. 
Гечев започва кариерата си като командир на разузнавателен взвод в танкова бригада, после е оперативен анализатор в бригада по електронно разузнаване. През 1998 г. започва работа в служба „Военна информация" към Министерство на отбраната (понастоящем служба „Военно разузнаване"), където последователно заема различни длъжности, включително заместник-директор на Службата. Притежава опит в сферата на дипломацията и взаимодействието със специалните и разузнавателни служби на партньорски държави и съответните структури на НАТО и ЕС, придобити при задграничните му мандати в службите на военния аташе в Гърция, Великобритания, Германия, Чехия и Италия.

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Ключови думи:

ДАР, разузнаване, Държавна агенция Разузнаване, Антоан Гечен

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