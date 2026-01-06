Медия без
Шефът на МО: Модернизацията и назначението на войници спират

Причините са липсата на бюджет и политическата криза, смята Атанас Запрянов

Днес, 18:06
Атанас Запрянов
Скрийншот видео
Атанас Запрянов

Военният министър заплаши, че модернизацията на българската армия и назначението на войници спират. "Перспективата през 2026 г. от гледна точка на постигнатото през 2025 г. е много добра, но политическата криза, в която настъпваме, и липсата на бюджет налагат да се спре модернизацията на армията, докато не се приеме нов бюджет", каза министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов, цитиран от БТА. Той присъства на традиционния водосвет на бойните знамена, флаговете и знамената-светини на Българската армия.

Запрянов допълни, че през миналата година са проведени 24 конкурса и са приети на служба 1300 души, като се очаква да бъдат назначени общо 1500.

"Националният план се намира в Европейската комисия и отзивите са, че деветте ни проекта ще бъдат одобрени и чакаме през февруари съветът да предложи заемно споразумение за 3 млрд. и 260 млн.евро. В условията на политическа криза и удължен бюджет, в който не може да се правят заеми, означава, че ще трябва да минат изборите, да има избрано правителство и парламент, който да одобри заемите", допълни министърът в оставка. Той отбеляза, че постигнатото през 2025 г. е давало възможност да се продължи модернизацията на армията, но в тези условия ще трябва Министерството на отбраната и отбранителният сектор да изчакат.

"За година от 28% некомплект сме намалили с 4,3% на войниците, а общо за армията с 2%, но в условията на удължен бюджет няма предвидени пари нито за наемане на военнослужещи нито за продължаване на модернизацията", каза още Запрянов.

Работим с конкретна цел – към 2030 г. българската армия да заема достойно място във военния баланс на силите в регионален мащаб. Надявам се тази инерция да продължи и да се намери държавническо мислене, каза началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

