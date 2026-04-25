Ръководството на БСП се събира за оставката на Крум Зарков

Лидерът на социалистите крои планове за излизане от кризата, отново начело с него

Днес, 07:37
Борислав Гуцанов (вляво) е непримирим враг на Крум Зарков в момента
BГНЕС

Националният съвет на БСП се събира днес на извънредно заседание, за да анализира катастрофалния резултат от парламентарните избори, оставил партията за първи път извън Народното събрание.

Лидерът на социалистите Крум Зарков вече обяви, че ще поиска вот на доверие от членовете на пленума и подчерта, че поема пълната политическа отговорност. Той изтъкна, че ако не получи категорична подкрепа от Националния съвет, ще подаде оставка незабавно, отваряйки път за избор на нов председател.

"Въпросът за отговорността стои, аз няма да избягам от нея. Поемам пълна и неделима отговорност за постигнатия резултат и ще ангажирам тази отговорност пред Националния съвет на партията още тази събота. Ще поискам от Националния съвет вот на доверие – не го ли получа, подавам моментално оставка. Получа ли го – продължавам. Не сме в парламента, но ще излезем на чист въздух", заяви Зарков.

Срещу него почти веднага след обявяване на резултатите от вота се обяви членът на Изпълнителното бюро и на Националния съвет на БСП Борислав Гуцанов. Той призова Зарков да подаде незабавно оставка и го обвини в еднолично управление и взимане на грешни решения, довели до изпадането от парламента. 

Според предварителния анализ на БСП, трагичните резултати от вота са следствие от масовото наказание, което избирателите са наложили на всички партии, участвали в предишното управление. Ръководството признава, че не е успяло да мобилизира левия вот, но подчертава, че това не означава край на социалистическата идея в България. 

Зарков дори чертае планове за бъдещето, което е индикация, че най-вероятно днес той ще получи кредит на доверие от съпартийците си в ръководството: "Започваме процес на обновление и реорганизация на социалистическото движение в България. Мащабен и дълбок процес, който ще доведе до качествено ново и много силно политическо движение", заяви той.

Още новини по темата

Крум Зарков е готов с оставката
21 Апр. 2026

БСП остава без субсидия и с банков заем за изборите
20 Апр. 2026

БСП би се включила в правителство без задкулисни договорки
19 Апр. 2026

Предизборните дарения за ПП-ДБ, АПС и ИТН паднаха драматично
17 Апр. 2026

БСП атакуват НС с пионерки, "День победы" и унищожена с циркуляр корупция
08 Апр. 2026

БСП определи водачите на листите за изборите
07 Март 2026

В БСП се виждат като "ключ към почтено правителство"
06 Март 2026

Зарков извади 8 депутати от БСП от листите за неподчинение
25 Февр. 2026

След "радикалния завой" БСП заседна на старото място

25 Февр. 2026

БСП се обяви против "опасната милитаризация" на ЕС
21 Февр. 2026

Наталия Киселова оглави парламентарната група на БСП
11 Февр. 2026

Зарков се изправя срещу инстинкта за власт на БСП
10 Февр. 2026

Десницата приветства избора на Крум Зарков за нов лидер на БСП
08 Февр. 2026

Крум Зарков е новият лидер на БСП
07 Февр. 2026

