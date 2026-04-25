Ръководството на БСП се събира за оставката на Крум Зарков

Националният съвет на БСП се събира днес на извънредно заседание, за да анализира катастрофалния резултат от парламентарните избори, оставил партията за първи път извън Народното събрание.

Лидерът на социалистите Крум Зарков вече обяви, че ще поиска вот на доверие от членовете на пленума и подчерта, че поема пълната политическа отговорност. Той изтъкна, че ако не получи категорична подкрепа от Националния съвет, ще подаде оставка незабавно, отваряйки път за избор на нов председател.

"Въпросът за отговорността стои, аз няма да избягам от нея. Поемам пълна и неделима отговорност за постигнатия резултат и ще ангажирам тази отговорност пред Националния съвет на партията още тази събота. Ще поискам от Националния съвет вот на доверие – не го ли получа, подавам моментално оставка. Получа ли го – продължавам. Не сме в парламента, но ще излезем на чист въздух", заяви Зарков.

Срещу него почти веднага след обявяване на резултатите от вота се обяви членът на Изпълнителното бюро и на Националния съвет на БСП Борислав Гуцанов. Той призова Зарков да подаде незабавно оставка и го обвини в еднолично управление и взимане на грешни решения, довели до изпадането от парламента.

Според предварителния анализ на БСП, трагичните резултати от вота са следствие от масовото наказание, което избирателите са наложили на всички партии, участвали в предишното управление. Ръководството признава, че не е успяло да мобилизира левия вот, но подчертава, че това не означава край на социалистическата идея в България.

Зарков дори чертае планове за бъдещето, което е индикация, че най-вероятно днес той ще получи кредит на доверие от съпартийците си в ръководството: "Започваме процес на обновление и реорганизация на социалистическото движение в България. Мащабен и дълбок процес, който ще доведе до качествено ново и много силно политическо движение", заяви той.