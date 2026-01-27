Разбиването на КПК е на финалната права

Парламентарната правна комисия одобри днес на второ четене предложението на ГЕРБ-СДС да се закрие Комисията за противодействие на корупцията (КПК). С него се отменя и целият закон, регулиращ дейността на органа, който беше приет в края на 2023 г.

Това стана с промени в Закона за Сметната палата , подкрепени от другите формации в управляващото мнозинство –ДПС, БСП и ИТН.

На парчета

Част от дейностите на КПК – събирането и проверката на имуществените декларации и декларациите за интереси на хората по висшите етажи на властта, отиват в Сметната палата, заедно със служителите, работили по това в антикорупционната комисия. На одитния орган му наложиха да се занимава и с превенция на корупцията – като събира и анализира информация по темата, дава становища и обучава държавни служители.

Надежда Йорданова от ПП-ДБ посочи, че в миналото, когато Сметната палата е водила регистъра с декларациите, е установено, че тя не се справя добре с тази задача, пък и това противоречи на основната й дейност – да проверява изпълнението на държавния бюджет. Що се отнася до установяването на конфликт на интереси, каза депутатът, одиторите никога не са се занимавали с това.

Другата основна задача на КПК – борбата с корупцията, преминава към дирекцията за борба с организираната престъпност (ГДБОП) в МВР. Съответно, служителите на комисията, които са разследвали корупционни престъпления, ще се прехвърлят на работа в МВР, като досегашният стаж ще им се признае.

Петър Петров от "Възраждане" изтъкна, че в законопроекта няма мотиви защо тази дейност се прехвърля на ГДБОП. Липсва анализ за дейността на КПК за последните 2 години, отбеляза депутатът, както и за работата на антимафиотската служба в областта на борбата с корупцията.

Особен казус

Проверките и производствата, водени досега от КПК, ще преминат към Сметната палата, ако става въпрос за конфликт на интереси, и към прокуратурата, когато засягат разследването на корупционни престъпления.

Според предложението на ГЕРБ антикорупционната комисия трябва да предаде на ДАНС всички архивни дела на оперативен отчет, а останалите бази данни, съдържащи информация за тези дела, незабавно да се унищожат. Опозицията остро се противопостави с мотива, че ще се стигне до злоупотреби. ПП-ДБ и "Възраждане" настояха архивните дела да отидат в ГДБОП, където се прехвърля цялата антикорупционна дейност, заедно с предвидените за унищожаване бази данни. Управляващите не пожелаха да се откажат от ДАНС, но допуснаха, че въпросните данни могат да се запазят и да се прехвърлят в агенцията, заедно с делата.

За отбелязване е, че предложение за закриване на КПК бяха направили и от ДПС, като в него се предвиждаше антикорупционната дейност на комисията, заедно с нейните служители, да се прехвърли на ДАНС. Миналата седмица обаче инициативата им беше отхвърлена в пленарната зала и партията на Делян Пеевски прехвърли подкрепата си към законопроекта на ГЕРБ-СДС.

Предстоящо