Работници затвориха проход заради арестувания от ГДБОП шеф на фирма

Работници на шумно задържания при акция на ГДБОП бизнесмен от Гурково Кольо Атанасов и жители на подбалканския град излязоха на спонтанен протест пред фабриката и затвориха за близо 30 минути движението през Прохода на Републиката.

Хората настояват институциите да дадат ясна информация къде се намира в момента собственикът на предприятието „Булметал“ и какви са обвиненията срещу него.

На протеста пред производствената база излязоха съпругата на бизнесмена и четирите му деца.

Кольо Атанасов беше задържан за срок до 24 часа късно снощи при мащабна съвместна акция на ГДБОП и СДВР и беше откаран в София. В продължение на часове полицейски екипи извършваха претърсвания и изземвания както в производствената база на завода в Гурково, така и в дома му.

Часове по-рано стана ясно, че четирима души са арестувани при мащабна акция на ГДБОП и СДВР на територията на Гурково по сигнал за незаконно следене и събиране на информация. Това съобщи пред журналисти директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи Николай Пелтеков. Задържаните са мъже от 31 до 54 години. Те още не са обвинени.

Пелтеков отказа да посочи кои са лицата, спрямо които са били използвани техническите средства, нито дали сред тях има политици или представители на бизнеса. "Първият сигнал по случая е подаден в СДВР и затова при нас се води и досъдебното производство. Сигналът е подаден от едно от лицата, спрямо което са използвани техническите средства", заяви шефът на СДВР. Той отказа да даде и повече данни за задържаните: "С оглед на това, че има образувано досъдебно производство, ще се въздържа от предоставяне на информация по отношение на самоличността и длъжностите, които заемат задържаните български граждани“.

След приключване на необходимите следствени действия материалите по случая ще бъдат докладвани на Софийската районна прокуратура, допълни директорът на СДВР.

Действията по разследването се извършват по образувано досъдебно производство за престъпление по Наказателния кодекс – „Който без надлежно разрешение, което се изисква по закон, произвежда, използва, продава или държи специално техническо средство, предназначено за негласно събиране на информация".

Часове по-рано БГНЕС съобщи, че полицейски екипи са блокирали производствена база на голямо дружество в Гурково, както и дома на собственика, като текат претърсвания и изземвания.

Основната линия, по която работят разследващите, била свързана с незаконно проследяване. На място се търсят проследяващи устройства – т.нар. тракери, за които се подозира, че са били използвани за следене на определени хора. Кой точно е бил мишена на наблюдението и каква е пряката връзка на въпросните устройства със самия шеф на фирмата, засега остава загадка.

Според информационната агенция, се е появила и хипотеза, че операцията е свързана с предполагаем опит за покушение срещу бивш кмет на Гурково, за когото се твърди, че е станал само ден преди полицейското нахлуване. До този момент обаче институциите пазят пълно мълчание по темата. Няма нито официално потвърждение за подобен инцидент, нито данни на задържания бизнесмен да са повдигнати някакви обвинения. Шефът на СДВР също не потвърди за подобен случай и се ограничи само до сигналите и данните за незаконно следене и събиране на информация.

Междувременно бе обявено, че обиските и изземването на техника сериозно спъвали работата на действащото предприятие, в което работят стотици служители, а голяма част от продукцията е предназначена за износ.

"Нямаме никаква представа какво се случва, но на мен това ми прилича на някакъв тип инсценировка и поръчка. Няма никаква логика в тези действия и в задържането на клиента ни, още повече, че никой не ни показва заповед за това задържане, нито някой ни обяснява защо той седи с белезници", коментира един от адвокатите на задържания бизнесмен.

"В момента се цели дискредитирането му като предприемач и унищожаването му като субект", обяви друг от адвокатите като съобщи и, че в четвъртък предстои подписването на голяма сделка от страна на фирмата.

Заводът за метален амбалаж в Гурково е най-големият работодател в общината и в него работят стотици служители. До този момент от прокуратурата и МВР няма официална информация дали при обиските са открити търсените устройства и дали на Атанасов вече са повдигнати обвинения.