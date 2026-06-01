Прокурори: Не продавайте гласа си в изборите за ВСС

75 прокурори и следователи от цялата страна, както и от Върховната касационна прокуратура, излязоха днес с декларация, с която настояват за осигуряване на свободен, честен и прозрачен избор на членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота. С призива си те на практика казват на колегите си - не продавайте гласа си срещу постове и други облаги. Такова надигане в прокуратурата е безпрецедентно, като се има предвид, че досега "бунтовете" срещу ръководството й бяха подкрепяни от петнадесетина магистрати.

"Независимостта на съдебната власт е гръбнакът на правовата държава", пишат те и призовават Висшия съдебен съвет, Народното събрание и министъра на правосъдието да положат всички усилия и да упражнят в цялост правомощията си, за да гарантират пълна свобода на правото на глас на всички магистрати в рамките на предстоящите избори за членове на ВСС.

По информация на "Сега" в прокуратурата от известно време се подготвя списък с кандидати, за които магистратите по места да бъдат притискани да гласуват. Сред тях са градската прокурорка Емилия Русинова, срещу която има висящо дисциплинарно дело заради контактите й с лидера на "Осемте джуджета" Петьо Петров - Еврото, апелативната прокурорка Даниела Попова, шефката на Асоциацията на прокурорите в България Елица Калпачка и районният прокурор на София Марин Малчев. Спрягат се също имената на военните прокурори Христо Анчев и Адалберт Кръстев, окръжната прокурорка на София Христина Лулчева, на зам.-апелативния прокурор на Велико Търново Георги Георгиев и на апелативния прокурор на Бургас Георги Чинев.

Магистратите, които сега пишат декларацията, напомнят, че изборът на членове на Висшия съдебен съвет не е просто административна процедура, а върховен акт на самоуправление и трябва да бъде проведен в условия на високо обществено и професионално доверие. "Всеки опит за външен или вътрешен натиск, субординационни указания за гласуване или вмешателство в личната преценка на магистратите за кого да гласуват, е недопустим и подкопава както легитимността на избора, така и на самата институция Висш съдебен съвет", казват магистратите.

Те настояват всеки етап от изборния процес да бъде публичен и отчетен, независимо дали ще се проведе чрез хартиено или електронно гласуване, за да се изключат всякакви съмнения за манипулация на вота.

"Никой магистрат не следва да търпи пряко или косвено неблагоприятни последици заради свободно формирана позиция, упражняване на правото на глас или подкрепа за кандидат", казват те. Настояват и кандидатите за ВСС да се придържат към най-високите стандарти на етика и да проведат позитивна кампания, в рамките на която да изложат идеите си и единствено с тях да спечелят доверието на колегите си.

Гласовете трябва да бъдат спечелени чрез идеи и интегритет, а не чрез лобизъм и обещания за кариерно израстване, смятат те. И призовават колегите си да сигнализират за всякакви форми на вмешателство в изборния процес и нарушаването на тяхното право на избор.

Документът е внесен днес от прокурорите Георги Балков и Ралица Първанова във ВСС, Народното събрание и Министерството на правосъдието.