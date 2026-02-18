Прокуратурата: В кръвта на Калушев е открит фенобарбитал

В кръвта на Ивайло Калушев има следи от фенобарбитал – успокояващо, хипнотично средство, а Ивайло Иванов е успял да се самоубие едва с втори изстрел. Това обявиха на нов брифинг участници в разследващия екип на трагедията с 6 жертви, която вече седмици държи в напрежение цялото общество.

МВР и прокуратурата работят по всички версии, но към момента са категорични, че на Петрохан става дума за самоубийства, а на Околчица има две убийства и самоубийства. Телата на Ивайло Иванов (49 г.), Дечо Илиев (45 г.) и Пламен Станев (51 г.) бяха открити на хижата "Петрохан" , а тези на 51-годишния Ивайло Калушев, на Николай Златков (22 г.) и на 15-годишния Александър Макулев бяха намерени в кемпер край Околчица.

В брифинга участваха зам.-апелативният прокурор на Апелативна прокуратура-София Наталия Николова, директорът на ГДНП главен комисар Захари Васков, началникът на отдел „Криминална полиция” към ГДНП Ангел Папалезов и зам. директорът на ГДНП старши комисар Иван Маджаров.

„Доказателствата до момента противоречат на ценностната ни система, част от тях шокират и съзнавам, че има хора, които трудно ги приемат. В 30-годишната си практика не съм имала толкова сложен случай. Случаят е изключително сложен и тежък", обяви прокурор Николова, която координира разследването на двете дела - в София-област и във Враца.

"Ще видите още видеозаписи. Потвърждава се, че не имало външни лица във вечерта, когато е настъпила смъртта на тримата мъже в „Петрохан“. Искам да уточня, че част от камерите около „Петрохан“ се включват и изключват само и единствено при движение – на хора, животни, включили са се и по време на пожара от самия шум от пожара. За съжаление, някои от камерите са унищожени от самия пожар, други изобщо не са работили. Ще видите наличие на йерархия в групата, на която безспорен лидер е Ивайло Калушев. За джиповете и АТВ-тата – това също е изяснено", каза още представителката на държавното обвинение.

На пресконференцията бе потвърдено, че ключовият свидетел по делото Деян Илиев е в чужбина. Според прокурор Николова той е само свидетел и не може да му забранят да пътува свободно.

Прокуратурата обяви, че по делото няма данни някоя от жертвите да е бил агент на ДАНС.

„Изготвянето на част от експертизите води до необходимост от нови такива. Наличието на барутни частици дадоха положителен резултат за двама от починалите пред хижата – Пламен и Дечо. По ръцете на Ивайло има кръв, но са открити барутни частици по левия и по десния му ръкав на дрехата. По оръжията на местопрестъплението е установено ДНК и на тримата мъже. За „Околчица“ – по ръцете и ръкавите на Калушев и Николай има следи. В кръвта на Калушев има следи от фенобарбитал – успокояващо, хипнотично средство. Тримата мъже на „Петрохан“ – двама от тях имат по едно огнестрелно наранявания в слепоочието, Ивайло е с две – смъртта е настъпила чак при второто", каза още прокурор Николова.

Тя коментира и влизането в другата къща на Калушев в село Българи в Странджа. "Адресът е обезпечен веднага след установяване на случилото се на „Петрохан“. Претърсване и изземване е извършено, намерена е религиозна литература като тази в хижата. Иззети са веществени доказателства с интимен характер.“, каза Николова.

За подадения сигнал от баба и дядо на 8-годишно дете тя допълни: „Не е установено изтичане на информация, службите са извършили проверка на място. Така групата на Калушев е разбрала за предприетите действия на институциите. Родителите отричат да има нещо притеснително. Подаден е нотариално заверено оттегляне на сигнала. Въпреки този отказ има образувано досъдебно производство.“

„Не намерихме подкрепа в родителите не само за този случай, но и в останалите, категорична е тя и добави: "Ние, като прокуратура, не искаме да политизираме този случай по никакъв начин, но хората в НАКЗТ са имали контакти с политици и длъжностни лица".

Проверката за разрешителните за оръжие е показала, че Ивайло Иванов има разрешения за ловни пушки – 8 броя, един пистолет, пет цеви и два заглушителя с режим на допълнително анексиране към разрешителното. Оръжията са придобити след разрешителното в различен период от време.

Полицията обяви, че Пламен е с входна рана на дясното слепоочие и изходна – лявото слепоочие, калибърът на куршума е 9 мм. Не е имал алкохол в кръвта. Ивайло Иванов – две огнестрелни наранявания на главата, едно с вход под брадичката с изход областта между двете очи, и второ – с входна рана в ляво слепоочие и изходна – дясно слепоочие, като смъртта е причинена от втория изстрел. Не е употребявал алкохол преди смъртта си. Дечо – входна рана в дясното слепоочие и изходна – лявото.

Полицията разказа за свидетелските показания на родителите на децата. По отношение на Александър Макулев – от разпита на баща му Яни се установява, че преди около 4-5 години Александър е отишъл да живее в „Петрохан“ при Калушев, като е бил ученик в частно училище „Космос“ с онлайн обучение. Имало е семейни проблеми и проблеми с бизнеса при Макулеви. Последно Яни Макулев е видял сина си през ноември, а през януари се чува с Александър по приложението „Сигнал“.

Сестрата на Александър – Елизабета, е ходила веднъж до хижата през 2025 г. и е виждала брат си веднъж за около пет минути.

Бащата на Николай Златков заявил, че синът му не е искал да ходи на училище заради проблеми в училището. Бил е местен в няколко училища.

Бащата на Валери Андреев разказал пред разследващите, че Валери е оставен при Калушев заради употреба на марихуана на сина му, бил тръгнал по „лош път“, твърди полицията.

По време на брифинга беше направен опит да се обясни с нови и вече показвани кадри от видеокамерите на "Петрохан", че на мястото са били само 6-мата, а след тръгването на Калушев, Николай и Александър, там са били само другите трима - Дечо, Пламен и Ивайло Иванов.

Полицията обяви, че монтираните в имота на Петрохан камери са шест, като те са заснемали всяко движение на хора, автомобили или животни. Камерата която дава най-много информация се наричала "Паркинг". Бившата хижа е била оградена с електропастир, като при огледа е установено, че той не е нарушен на нито едно място.

"Няма никакви следи от хора и автомобили около периметъра на хижата. По самата сграда също има монтирани камери, но за съжаление камерата, която е сложена на официалния вход, е тежко увредена при самия пожар. Устройството е разтопено и опитите за възстановяване на записи продължават и към момента. Ако успеем да възстановим някои от тях - ще ги покажем, защото камерата е насочена точно към мястото, където са открити трите тела", обясниха полицаите.