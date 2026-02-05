Повече от час Асен Василев чете имена на секции от трибуната в НС

Повече от час лидерът на ПП Асен Василев прекара на парламентарната трибуна като четеше местата на избирателни секции във Великобритания и САЩ, в които управляващите "искат да лишат от право на глас", както се изрази, български граждани в чужбина, както и по колко избиратели за кои политически сили са гласували в тези секции.

Повод му даде това, че в Народното събрание се обсъжда на второ четене предложението на "Възраждане" в Изборния кодекс да се постави таван на броя на избирателните секции в страните извън ЕС - до двадесет, извън тези в дипломатическите и консулските представителства. Мярката се радва на подкрепата на ГЕРБ-СДС, БСП и ИТН. Ограничението ще се отрази най-вече на секциите в Турция, САЩ и Великобритания. Според ПП-ДБ и АПС това представлява удар срещу избирателните права на сънародниците ни в чужбина

Депутатите, които поддържат предложението, общо-взето напуснаха залата по време на четенето на Василев. Той си беше взел със себе си и мегафон, неясно с каква цел. Когато Василев приключи, депутатите от "Възраждане" насмешливо започнаха да скандират: "Още! Още!". "Благодаря ви, господин Василев, за съдържателното изказване", включи се със сарказъм водещият заседанието Костадин Ангелов. А Цвета Рангелова от "Възраждане" коментира, че числата, цитирани от Василев, са неверни, както и че той не може предварително да знае в кои градове ще има открити секции.

Лидерът на ПП поясни, че заради закриването на секции избирателите по места ще бъдат поставени пред дилема - или да похабят пари и време за пътуване, за да гласуват, или просто да се откажат да го направят. Крайният резултат, според Василев, ще бъде отнемането на правото им да гласуват.

Малко по-късно "Възраждане" отвърна на удара - депутатът от партията Георги Хрисимиров изчете списък на секции в Турция, както и броят на гласовете, получени в тях от "турските партии", както се изрази. При всяка секция той обвиняваше ПП-ДБ, МЕЧ и "Величие", че искат да запазят гласовете за въпросните "турски партии".

Костадин Ангелов иронично му препоръча да не бърза с четенето. А Манол Пейков обвини "Възраждане", че прокарва тезата за съществуването "висши и нисши хора", и предупреди, че "идват концлагерите". Той и негови колеги от ДБ притиснаха Ангелов да обясни защо е допуснал да се говори за "турски партии", въпреки че такива няма в България. Накрая водещият заседанието призова пленарната зала да не унижава българските граждани и избиратели. "Това, което се случва в тази зала, е битка за брой депутатски места", констатира Ангелов. От "Възраждане" не се успокоиха - зам.-шефът на партията Цончо Ганев обяви, че говоренето за "руски партии" в парламента също е проява на "фашизъм".

На два пъти управляващите не успяха да осигурят нужния кворум в пленарната зала на парламента. Причината беше, че ДПС и отцепниците от АПС отказваха да се регистрират. Партията на Делян Пеевски формално се обявява срещу предложението на "Възраждане", макар че при разглеждането му в парламентарната правна комисия осигуриха кворум за заседанието.

Надежда Йорданова от ПП-ДБ обяви, че промените са плод на "тъмни сделки" и целят "да се накажат българските граждани, които не са подкрепили ДПС-НН и ИТН". Тя отрече твърдението на "Възраждане", че възпира контролиран вот от Турция – според Йорданова организаторите на подобни схеми се намират тук, в България. С колегите й многократно напомниха за реплика на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в скорошно интервю, че е поел ангажимент към "Възраждане" и затова подкрепя идеята на националистите.

"Аз ще съм първият, който ще защитава тази страна на първа линия, докато вие и вашите деца ще избягате в Швейцария. Така го усещам, защото съм български патриот", обърна се Танер Али от АПС към "Възраждане". Той се зарече, че промените ще бъдат атакувани пред Конституционния съд, но не каза от кого АПС ще търси нужните 48 депутатски подписа за това. Депутатите на Ахмед Доган очакват и президента Илияна Йотова да се намеси с вето.

Петър Петров от "Възраждане" отвърна на ударите срещу партията му като прочете на трибуната статия от 2021 г. В публикацията се разказва, че Бойко Рашков, тогава служебен министър на вътрешните работи, назначен от бившия президент Румен Радев, е обвинил Турция във вмешателство в българските избори. Рашков сега е депутат от ПП-ДБ.

"Това са внуците на тези, които са избягали, и те дори азбуката ни не знаят", коментира съпартиецът му Цончо Ганев по адрес на изселниците. Според националистите няма да има проблем новите правила да осигурят достатъчно секции за гласуващите във Великобритания - над 20 000 на последните избори, и в САЩ - около 8000. От ПП-ДБ твърдят, че това няма да е достатъчно и ще създаде затруднения на сънародниците ни.

От страна на БСП Драгомир Стойнев заяви, че не може българската държава да финансира изборите на хора, които живеят извън страната и не плащат данъци у нас. Той предложи да бъдат накарани българите в чужбина да финансират изборите в България и тогава "ще им отваряме секции, където пожелаят". В отговор Надежда Йорданова напомни, че сънародниците ни внасят милиарди в страната ни всяка година, което ги прави най-големият инвеститор.

Очаквайте развитие.