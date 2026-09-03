Парламентът избира управител на НЗОК

Днес Народното събрание ще гласува управител и подуправител на здравната каса. Кандидатът на "Прогресивна България" е военен лекар – д-р Владимир Даскалов. "Продължаваме промяната" също издигнаха кандидат – Станимир Михайлов, който в различни функции участва в ръководството на касата в последните години. За подуправител има кандидатура само от управляващите – Здравко Шушков.

При изслушването в здравната комисия д-р Даскалов обяви, че ще работи за смяна на модела от заплащане за обем към заплащане за качество, за извеждане на процедури от болничната в извънболничната помощ и други обещавани от години промени, за които обаче в системата така и не стига воля. Всяка година бюджетът на НЗОК се увеличава с 10%, но въпреки това средната продължителност на живота в България остава ниска, заемаме челни места по предотвратима смъртност, сърдечно-съдовите заболявания са на първо място като причина за смърт, посочи той. "Близо едно на всеки три деца страда от наднормено тегло, превръщайки се в пациент още в училищна възраст. Здравеопазването финансира усложненията, а не ранното откриване на заболявания. Тревожен е фактът и за личното доплащане от страна на пациента, достигащо 39%, коментира още кандидатът.

Очаквайте подробности от заседанието на парламента