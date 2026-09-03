Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Парламентът избира управител на НЗОК

Днес, 07:18
Д-р Владимир Даскалов
БГНЕС
Д-р Владимир Даскалов

Днес Народното събрание ще гласува управител и подуправител на здравната каса. Кандидатът на "Прогресивна България" е военен лекар – д-р Владимир Даскалов. "Продължаваме промяната" също издигнаха кандидат – Станимир Михайлов, който в различни функции участва в ръководството на касата в последните години. За подуправител има кандидатура само от управляващите – Здравко Шушков.

При изслушването в здравната комисия д-р Даскалов обяви, че ще работи за смяна на модела от заплащане за обем към заплащане за качество, за извеждане на процедури от болничната в извънболничната помощ и други обещавани от години промени, за които обаче в системата така и не стига воля. Всяка година бюджетът на НЗОК се увеличава с 10%, но въпреки това средната продължителност на живота в България остава ниска, заемаме челни места по предотвратима смъртност, сърдечно-съдовите заболявания са на първо място като причина за смърт, посочи той. "Близо едно на всеки три деца страда от наднормено тегло, превръщайки се в пациент още в училищна възраст. Здравеопазването финансира усложненията, а не ранното откриване на заболявания. Тревожен е фактът и за личното доплащане от страна на пациента, достигащо 39%, коментира още кандидатът.

Очаквайте подробности от заседанието на парламента

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

НЗОК, управител на НЗОК

Още новини по темата

Десетки кадрови назначения очакват парламента
26 Авг. 2026

Военен лекар най-вероятно ще поеме НЗОК
13 Авг. 2026

Мирчев: Новият шеф в НЗОК е в един кръг с бившите
02 Юли 2026

Депутатите задължиха ДАНС да предостави данни за шефовете на НЗОК
01 Юли 2026

Здравната каса е на крачка от ново ръководство
25 Юни 2026

И фискалният съвет е притеснен от болничния бюджет
22 Юни 2026

Бивш министър е единствен кандидат за подуправител на НЗОК
17 Юни 2026

Депутатите търсят втори подуправител на НЗОК след оставките
11 Юни 2026

Здравната каса плаща все повече легла
11 Юни 2026

Управителят и подуправителят на НЗОК подадоха оставки
10 Юни 2026

Валят искания за смени в НЗОК
05 Юни 2026

Лекарската ОПГ от Пловдив била от семеен тип
04 Юни 2026

ОПГ с лекари е източила НЗОК и НОИ чрез хиляди фиктивни пътеки
03 Юни 2026

Пациенти са били в казина, докато са се водили в болница
29 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Малкото е красиво и "опасно" - променя културата, че и политиката
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Бойко Борисов вече се страхува от избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки

АНКЕТА "СЕГА"

Каква оценка бихте поставили за първите 100 дни на правителството?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ