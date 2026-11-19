Народното събрание е насрочило за днес избора на 11 членове на Висшия съдебен съвет. Ако той се случи, 4 години след края на мандата на действащия и досега съвет, ще сме на крачка от конституирането на новия му състав. Ще остане единствено следователите да изберат своя представител в събота.

Висшият съдебен съвет се състои от 25 членове. Народното събрание избира 11, от които шестима - за съдийската колегия, и петима - за прокурорската колегия. "Уловката" е, че членовете на съвета се избират с 2/3 мнозинство, като се гласуват кандидат по кандидат. Със своите 131 депутати "Прогресивна България" няма достатъчно депутати, за да избере членове на ВСС самостоятелно.

В същото време ПБ номинира 11 юристи, но в последните дни усилено се говори, че има нагласа да се откаже от част от тях в замяна на подкрепа до 160 гласа. От партията на Румен Радев твърдят, че водят разговори единствено с ПП и ДБ. Двете партии, както и "Възраждане", номинираха претенденти за поста. ГЕРБ и ДПС нямат официални свои кандидати, като формацията на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски не зададе нито един въпрос по време на изслушването в правната комисия.

Ако парламентът не успее да запълни квотата си, тръгва нова процедура.

Един от кандидатите - бившият служебен вътрешен министър в правителството на Андрей Гюров - съдия Емил Дечев, е предложен едновременно за двете колегии. ДБ го номинира за съдийската, а ПП - за прокурорската. Затова има 20 кандидати, но 21 номинации за двете колегии.

Кандидати за Съдийската колегия

Анета Антонова - доцент по гражданско и търговско право (ПБ)

Васил Пандов - преподавател по международноправни науки; адвокат (ПП)

Евгений Стайков - бивш зам.-председател на Върховния касационен съд и бивш член на ВСС (ПП)

Емил Дечев - съдия в Софийския градски съд; бивш зам.-министър и служебен министър (ДБ)

Иван Ранчев - съдия в Апелативен съд - Пловдив (ПБ)

Калин Баталски - председател на Окръжен съд - Перник (ПБ)

Михаил Малчев - съдия в СГС, командирован в Софийския апалативен съд (ПБ)

Петьо Славов - адвокат; бивш зам.-председател на КЗК (ПБ)

Светлозар Георгиев - бивш съдия в Окръжен съд - Варна; бивш председател на Военен съд - Варна (ПП)

Силвия Цанова - адвокат (ПБ)

Таня Радуловска-Мадамжиева - адвокат; бивш съдия и зам.-министър на правосъдието (ПП и ДБ)

Цвета Рангелова - адвокат; бивш народен представител ("Възраждане")

Цветко Лазаров - съдия в Софийския апелативен съд (Румен Миланов - ПБ).

Кандидати за Прокурорската колегия

Андрей Янкулов - адвокат, бивш прокурор, бивш зам.-министър на вътрешните работи, бивш зам.-министър на правосъдието, служебен вицепремиер и министър на правосъдието (ПП и ДБ)

Веселин Вучков - професор по наказателен процес; бивш зам. министър и министър на МВР и народен представител (ПП)

Екатерина Салкова - професор по наказателен процес; директор на ИДП - БАН (ПБ)

Емил Дечев (ПП)

Иван Калибацев - съдия в Райотет съд - Пловдив (ПБ)

Красимир Комсалов - председател на Окръжен съд - Пазарджик (ПБ)

Милена Карагьозова - зам.-председател на Окръжен съд - Велико Търново (ПБ)

Стефан Милев - съдия в СГС, командирован в Софийския апелативен съд; бивш прокурор (ПБ)

Кой къде е учил

Шестима от кандидатите не са завършили право в Софийския университет. Иван Ранчев е възпитаник на Висшия институт на МВР. Калин Баталски, Иван Калибацев и Цвета Рангелова са учили в ЮЗУ. Милена Карагьозова е учила право във Велико Търново, а Красимир Комсалов - в Пловдив.

Вижте тук обобщението за кандидатите, направено от БИПИ.

Как протече маратанът по изслушването на претендентите в правната комисия, си припомнете тук: