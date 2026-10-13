С вял имейл Йотова призова за деескалация след новата атака с дронове

Реакцията на президента Илияна Йотова на новите атаки с дронове по кораби на границата на българските териториални води дойде часове след ударите. В позицията от няколко абзаца, разпратена от парламентарния пресцентър, пише, че "България остро осъжда поредните случаи на удари по търговски кораби в Черно море, които са грубо погазване на международното хуманитарно и морско право". "Ескалацията на войната доведе до нарастване на инцидентите в близост до българските брегове и превръща Черно море във военна зона", пише в изявлението.

В позицията се настоява България заедно със съюзниците и партньорите си да положи всички усилия за бързо разследване на инцидентите и за деескалация на конфликта чрез дипломация и преговори. "Необходимо е спешно да се приведат в изпълнение препоръките от проведения на 7 октомври 2026 г. Консултативен съвет за национална сигурност", се казва в съобщението.

Затова пък парламентарната опозиция реагира остро. Те нарекоха позицията на управляващите "мекушава" и "снишаване".

От "Демократична България" разкритикуваха президента Илияна Йотова, че "се страхува да назове Русия като агресор". И допълниха, че политиката на снишаване на Радев и Йотова пред Русия не е впечатлила Путин. "Беше ясно че Русия удря корабите по крайбрежието на България. Още на КСНС една от службите докладва, че по данни на партньорско разузнаване несъмнено става дума за Русия. А шефовете на ДАНС, Военно разузнаване и ДАР нямаха съмнение, че атакува Русия", коментираха от ДБ по повод ударените с дронове два търговски кораба миналата седмица. Единият кораб потъна на 70 мили от Бяла, а екипажът не бе намерен.

Кандидатът за президент Андрей Гюров пък настоява да бъде активиран член 4 на НАТО. Във видео във "Фейсбук" той заяви, че ескалацията е дошла след плахата реакция на президента Йотова и правителството след атаката с дронове миналата седмица. "След седмица спорове от управляващите дали дроновете са руски и пожелателни мерки, като подкрепа за мораториум върху ударите по търговски кораби в Черно море. Настоявам правителството незабавно да свика консултации по член 4 от договора за НАТО и да представи конкретен план за защита на българското крайбрежие и корабоплаването", каза Гюров.

Председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев призова "държавата да спре да се преструва, че проблем няма". Според него България трябва да поиска помощ от съюзниците ни в НАТО и да се задействат плановете от 2022 г. в случай, че Черно море е затворено за корабоплаване. Василев поиска незабавна проверка на запасите от петрол и гориво на територията на страната, а също и да се изисква запасите, които са извън страната, да влязат в България.

Лидерът на ДПС Делян Пеевски заяви, че "цялата държава е под камуфлаж, няма мнозинство, няма депутати, няма Министерски съвет, няма президент". А пък от "Възраждане" заявиха, че "България трябва незабавно да спре доставките на оръжие за Украйна и да прекрати финансовата си подкрепа за страната".

Бившият външен министър и настоящ депутат от ГЕРБ Георг Георгиев каза пред журналисти в НС, че "мекушавата позиция не се отплаща с нищо". "Отново два кораба са ударени, вече само на 3 мили от българските териториални води. Виждаме, че бойните действия неимоверно наближават българската територия", каза той. И определи като "димка" извикването на разговор в Министерски съвет на руския посланик Елеонора Митрофанова.

По-рано днес примерът Румен Радев свика извънредно заседание на Съвета по сигурността. Той разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и с руската посланичка Елеонора Митрофанова. По отношение на дроновете той повтори същата позиция от миналата седмица - "нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинения към която и да е от страните, но логиката, както вече заявих, сочи, че резултатът е в полза на Руската федерация".

РЕАКЦИИ ОТВЪН

"Черно море се превърна в пореден фронт на ескалация във войната на Русия срещу Украйна. Това е неприемливо, силно осъждам ударите по търговски кораби край българския бряг", написа в социалните мрежи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от БТА. Тя допълва, че подобни действия заплашват живота на екипажите и сигурността в Черно море. "Подкрепяме България и сме благодарни на спасителите за бързия отговор. Отговорните за нападението трябва да понесат отговорност", добавя председателят на ЕК.

"Последната руска атака срещу търговски плавателни съдове в близост до териториалните води на България, при която бяха ранени украински и азербайджански граждани, за пореден път демонстрира преднамереното пренебрежение на Москва към живота на цивилното население и сигурността на корабоплаването в Черно море", написа и украинският външен министър Андрий Сибига. "Призоваваме партньорите си да засилят натиска върху Русия, да затегнат санкциите и да предприемат решителни действия за търсене на отговорност от нея и за защита на свободата на корабоплаването. Черно море е жизненоважно за глобалната продоволствена сигурност. Русия го атакува, за да превърне глада в оръжие и да държи света в заложничество. На това трябва да се отговори твърдо", призовава той.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте написа в платформата Х, че НАТО ще следи обстановката със сигурността в Черно море и ще адаптира отбранителните си мерки при необходимост след атаките срещу търговски кораби край България. "Разговарях с българския премиер Румен Радев за последните атаки срещу търговски кораби в Черно море. НАТО ще продължи да работи в тясно сътрудничество със съюзниците си в региона. Засилихме присъствието си по източния фланг и ще продължим да наблюдаваме обстановката със сигурността, като при необходимост ще адаптираме мерките си за възпиране и отбрана", пише Рюте.