В Русе бяха измерени рекордните 33,7 градуса на сянка

Максимална температура от 33,7 градуса на сянка е измерена този следобед в Русе. Това съобщиха за БТА от хидрометеорологичната станция в крайдунавския град. Досега най-топло на 11 октомври е било през 1924 г., когато термометрите са отчели 30,5 градуса. Най-студено на този ден е било през 1979 г. – 1 градус.

В същото време студен фронт нахлу в Западна България, който донесе и дъждове, според прогнозата на НИМХ.

Атмосферното налягане ще се понижи още и ще бъде значително по-ниско от средното за месеца. Облачността в западните райони ще се увеличи и около и след пладне ще има валежи, като на места дъждът ще е интензивен и придружен от гръмотевици. Максималните температури ще се понижат до 20°-22° (в София около 21°). В следобедните часове вятърът ще смени посоката си и ще е от северозапад.

Над планините в Западна България облачността обаче ще бъде значителна, а ще духа умерен и силен вятър, като максималната температура на височина 1200 м ще бъде около 19°, на 2000 – около 11°.

Затова пък в Източна България все още ще е топло, макар че и там ще има разкъсана висока и средна облачност. Заради умерен до силен предимно южен вятър температурите ще се задържат 27°-29° през деня.

По Черноморието времето ще бъде предимно слънчево през първата половина на деня, като в следобедните часове високата облачност ще се увеличи. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър, а максималните температури по крайбрежието ще бъдат приятни, вариращи между 22° и 25°. Температурата на морската вода се запазва около 20 градуса, а вълнението на морето ще бъде около два бала.