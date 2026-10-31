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Жълт код e обявен за две трети от България утре

Днес, 21:07
Прогнозата за утре.
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Прогнозата за утре.

Жълт код е обявен за по-голяма част от територията на България за 1 ноември, който е Ден на народните будители и съвпада с втория тур на президентските избори. Предупреждението е за силни валежи. В някои райони заваля още тази вечер.

В 18 области - от Западна и Централна България, се очаква да паднат количества между 25 и 35 литра на квадратен метър, на места и повече. Следва да се внимава за локални наводнения. Шофьорите може да имат намалена видимост, трябва да внимават и за стичащи се или събрани води по трасетата.

В Източна България ще е спокойно.

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