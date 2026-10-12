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Дъжд и студ нахлуват в България

Жълт код за проливни валежи е обявен за цялата страна, а температурата пада до 13 градуса

Днес, 07:15
НИМХ

Жълт код за интензивни валежи е обявен за всички области в България за понеделник, 12 октомври. Очакват се краткотрайни, на места силни дъждове и гръмотевични бури, а преминаването на студен атмосферен фронт ще доведе до осезаемо понижение на температурите. Количествата на валежите в по-голямата част от страната ще достигнат между 15 и 25 литра на квадратен метър, като локално може да достигнат 40 литра, предупреди Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Валежите ще се придвижват от запад на изток. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, носейки по-студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните - предимно между 13 и 18 градуса. В Източна България ще остане по-топло, с температури до 24 градуса. В София термометрите ще показват около 10 градуса сутринта и едва 13 градуса през деня.

В планините дъждът ще преминава в сняг. Облачността ще бъде значителна, а валежи ще има на много места. Над 2000 метра надморска височина първоначално се очакват дъжд и сняг, като с нахлуването на студения въздух снежната граница ще се понижава. Максималната температура на 1200 м ще бъде около 10 градуса, а на 2000 м - около 5 градуса.

По Черноморието също ще преобладава облачно време. На места, главно по южното крайбрежие, ще има краткотрайни дъждове с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 21 и 24 градуса, морската вода ще остане около 20 градуса, а вълнението ще бъде 2-3 бала, гласи прогнозата на НИМХ.

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