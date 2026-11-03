Част от пътя Варна - Златни пясъци пропадна

Пропадане на земни маси доведе до затварянето на дясната лента на пътя Варна – Златни пясъци в посока курортния комплекс. Информацията беше съобщена от полицията във Варна и потвърдена от общината. Засегнатият участък се намира непосредствено преди отбивката за Варненския свободен университет.

Сигналът за инцидента е получен в 16:00 ч., заяви областният управител Марио Смърков, който беше на мястото на събитието. По думите му, незабавно са се отзовали заместник-областният управител Иван Христов и заместник-кметът по инженерната инфраструктура Владимир Димитров, като е подаден сигнал и до Областното пътно управление.

Решението за затваряне на лентата е взето поради преценката, че съществува реална опасност от пропадане на пътя. Ситуацията се усложнява от паднал електрически стълб и оголени кабели в района на свличането. Според информация от Смърков, цитирана от БТА, екип на енергоразпределителното дружество е бил на място и е установил, че към момента не се налага спиране на електрозахранването.

От Община Варна уточниха, че пътят е част от републиканската пътна мрежа. Това означава, че отговорността за определяне на последващите действия по укрепване и възстановяване е на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Предстои мястото да бъде обстойно огледано от специалисти от „Геозащита“, които да дадат експертното си становище за състоянието на терена. За случая е информиран и министърът на регионалното развитие и благоустройството. Междувременно експерти от Областната администрация също са на терен, за да се запознаят със ситуацията, като се очаква и официална позиция от Областното пътно управление.

Интензивните валежи пък доведоха до преливане на дере в Шабла и наводняване на дворове и къщи в ниската част на града. Евакурирани са 16 души. Това съобщи директорът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) – Добрич, комисар Дарин Димитров, цитиран от БНТ.

Почти веднага след това обявиха частично бедствено положение в община Шабла във връзка с очакваните валежи тази нощ. Това стана ясно след заседание на кризисния щаб в Шабла.

До 250 литра на квадратен метър стигнаха валежите в община Шабла за денонощие. Най-обилни са били в селата Захари Стояново, Сливен, Дуранкулак. Прелели са дерета и са наводнили дворовете, но в момента няма пострадали или бедстващите хора, съобщи кметът на Дуранкулак Веселин Йорданов. Превантивно са били евакуирани 16 души.

Обилни валежи са паднали в района на Камен бряг и в посока Шабла.

В областта е създадена организация за наблюдение на рисковите места, където водите могат да излязат от коритата си и да залеят дворове и жилища. Към момента усложнена обстановка има единствено в Шабла.

От община Шабла призовават жителите и гостите на града да бъдат особено внимателни заради усложнената метеорологична обстановка. От местната администрация препоръчват да се избягва престоят в ниските части на населените места и в районите с риск от събиране на вода и наводнения, да не се предприемат рискови пътувания и да не се преминава през залети участъци и пътища.

По-рано през деня стана яно, че опасно време се очаква в цялата страна днес заради значителни валежи от дъжд и силен вятър. За вторник (3 ноември) в пет области е обявен червен код. В планините ще вали сняг, а по високите части ще се натрупва нова снежна покривка.

Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца и няма да претърпи съществена промяна.

През целия ден днес ще има повсеместни валежи от дъжд, в планините - от сняг, които ще се усилват и ще са значителни по количество. Вятърът ще се задържи умерен от изток-североизток, а през втората половина на деня в Източна България ще се усилва. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 6° и 11°, в югоизточните райони и по крайбрежието на морето - до 14°-16°, за София - около 8°.

За цялата страна са в сила предупредителни кодове за опасно време.

В пет области - Добрич, Варна, Смолян, Кърджали и Хасково, е обявен червен код за опасно време. Очакват се над 65 литра дъжд на квадратен метър за денонощие, както и силен вятър със скорост до 69 км/ч и пориви до 90 км/ч. Предупреждението за силен вятър не обхваща само Смолянска област.

Жълт код за значителни валежи е обявен за София-град, София област, Кюстендил, Перник, Видин и части от областите Враца и Монтана. Очакват се между 20 и 35 литра дъжд на квадратен метър за денонощие или до 30 литра за шест часа.

За всички останали области е обявен оранжев код за значителни валежи. Очакват се между 35 и 65 литра дъжд на квадратен метър за денонощие или над 30 литра за шест часа. В областите Бургас и Ямбол дъждът ще бъде придружен и от силен вятър.

В планините ще бъде облачно. В по-ниските части ще има продължителни и значителни валежи от дъжд, в местата над 1500 метра надморска височина - от сняг. По високите части на планините ще се увеличава дебелината на снежната покривка. Ще продължи да духа умерен и силен югоизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра - около 0°.

По Черноморието ще бъде облачно. Ще има продължителни и значителни валежи от дъжд. Ще духа умерен, а следобед и привечер и силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 15°-16°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.