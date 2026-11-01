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Циклони носят опасни валежи следващата седмица

Аспарухово и Свети Влас може да са в центъра на опасната метеорологична обстановка в рамките на ден

Днес, 13:30
Най-сериозни количества дъжд утре по обяд се очертават по черноморското крайбрежие.
Най-сериозни количества дъжд утре по обяд се очертават по черноморското крайбрежие.

Два циклона ще донесат опасни валежи в България с над 100 л/кв. м на места, възможни са локални наводнения, предава Meteo Balkans. 

Аспарухово и Свети Влас пък може да се окажат в центъра на опасната метеорологична обстановка в рамките на един ден.

Вече се наблюдава промяна във височината на границата между дъжда и снега.

Заради интензивните валежи снежната граница временно се понижи под 1600 метра надморска височина. В следващите часове обаче се очаква тя отново да се повиши, преди с последващото застудяване да започне ново понижение. Така в рамките на обстановката ще има съществени промени във вида на валежите, особено в планинските райони.

Валежите ще бъдат значителни, но силно неравномерно разпределени. В отделни райони се очакват количества от порядъка на 30–50 л/кв. м, докато на други места е възможно да бъдат надхвърлени 100 л/кв. м. Най-сериозни количества се очертават в планинските масиви на Южна и Централна България.

Особено внимание заслужава и Черноморието. Там валежите ще имат и конвективен характер, което означава, че на места могат да се формират по-интензивни валежни ядра с краткотрайно, но значително количество дъжд. Не е изключено локално измерените количества да надхвърлят стойностите, прогнозирани от числените модели 4х4 и ICON.

 

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